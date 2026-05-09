Узбекистан и Монголия нацелены на совместные проекты в сельском хозяйстве и экологии
В Сенате состоялась встреча с парламентской делегацией Монголии.
2026-05-09T11:18+0500
2026-05-09T11:24+0500
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Узбекистан и Монголия рассматривают возможности расширения сотрудничества в ключевых сферах, включая сельское хозяйство, продовольственную безопасность и экологию, а также реализацию совместных проектов и обмен опытом в целях повышения эффективности взаимодействия.В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана состоялась встреча председателя Комитета по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии с парламентской делегацией Монголии во главе с членом Великого Государственного Хурала Монголии, председателем межпарламентской группы по сотрудничеству "Монголия – Узбекистан" Сухбаатаром Эрдэнэбатом.В ходе переговоров стороны подчеркнули, что отношения между Узбекистаном и Монголией основаны на многолетней дружбе, взаимном доверии и последовательном развитии торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия.Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества. В частности, обсуждены вопросы повышения эффективности деятельности межпарламентских групп.Также стороны рассмотрели возможности сотрудничества в сельскохозяйственной и продовольственной сферах, реализации совместных проектов, обмена опытом и внедрения современных подходов в аграрной и экологической сферах.
11:18 09.05.2026 (обновлено: 11:24 09.05.2026)
