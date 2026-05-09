Узбекистанцы внесли достойный вклад в Великую Победу — Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана поздравил ветеранов и народ страны с Днем памяти и почестей и 81-летием Великой Победы в Великой Отечественной войне.
2026-05-09T09:20+0500
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik.
Узбекистанцы, сражаясь с фашизмом вместе со всеми миролюбивыми народами планеты, внесли достойный вклад в Великую Победу. И мы по праву можем этим гордиться, сказал президент Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении
народу Узбекистана с Днем памяти и почестей и 81-летием Великой Победы в Великой Отечественной войне.
"В этот незабываемый день мы прежде всего склоняем голову перед немеркнущей памятью героев – наших отцов и дедов, проявивших огромное мужество на полях сражений, внесших достойный вклад в освобождение человечества от фашизма. Мы выражаем также глубокое уважение ныне здравствующим ветеранам войны и трудового фронта. ", — говорится в поздравлении.
По историческим данным, из 6 миллионов 800 тысяч человек, живших тогда в республике, в этой кровопролитной войне участвовали 1 миллион 950 тысяч. Из них более полумиллиона погибли на полях сражений, свыше 158 тысяч пропали без вести, более 60 тысяч вернулись домой инвалидами.
"Прошло много лет, но эти страшные цифры до сих пор отзываются неизлечимой болью в наших сердцах. В годы войны 214 тысяч солдат и офицеров из Узбекистана были награждены боевыми орденами и медалями, 301 из них удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза, 70 – орденов Славы всех трех степеней. В те огненные годы жители Узбекистана работали днем и ночью, руководствуясь принципом: "Все для фронта, все для Победы!". Республика превратилась в надежную базу обеспечения фронта всем необходимым", — отметил глава государства.
Он также упомянул, что узбекистанцы приютили в военное время более 1 миллиона 500 тысяч человек, эвакуированных с территорий, где полыхала война, в том числе 250 тысяч детей, лишившихся родителей и семьи.
"Мы осуществляем большую работу по глубокому изучению и широкой популяризации славных деяний наших предков – героев-победителей, вставших на защиту свободы Родины, мира и спокойствия народа. Сегодня главными местами поклонения их подвигу для соотечественников являются возведенный в последние годы в Ташкенте комплекс парка Победы и расположенные здесь мемориалы – "Хотира нури" ("Свет памяти") и "Миллат фидойилари" ("Беззаветно преданные народу")", — говорится в послании.
Он подчеркнул, что в республике ведется работа по всесторонней поддержке ветеранов войны и труда, представителей старшего поколения и созданию условий для их достойной и активной жизни. В текущем году участникам и инвалидам Второй мировой войны ко Дню памяти и почестей вручены денежные выплаты в размере 30 млн сумов. Также действует система охраны их здоровья, включая бесплатное и льготное санаторно-курортное лечение и отдых.
"Мы никогда не должны забывать о том, что общенациональное единство и сплоченность – это наше бесценное богатство, прочный фундамент всех достижений и побед", — подчеркнул президент.
По словам главы государства, в нынешнее время ключевыми задачами остаются укрепление независимости, мира и стабильности, повышение экономической мощи страны и обороноспособности Вооружённых Сил, расширение сотрудничества с мировым сообществом, прежде всего с соседними государствами, а также воспитание молодежи в духе патриотизма и ее защита от чуждых идей.
Он выразил уверенность, что надежной опорой в этом станет школа мужества и стойкости отцов и дедов, всего народа, внесшего 81 год назад весомый вклад в Великую Победу.
Президент также поздравил братские народы, самоотверженно боровшиеся за уничтожение фашизма, и всех людей доброй воли с этим светлым праздником, пожелал странам устойчивого развития и благополучия.
В завершение послания Шавкат Мирзиёев пожелал всем мира, счастья и спокойствия.
"Пусть Всевышний поддерживает все наши благие начинания! Пусть всегда процветает наша любимая Родина! — заключил глава государства.