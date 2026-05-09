Узбекистанцы внесли достойный вклад в Великую Победу — Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана поздравил ветеранов и народ страны с Днем памяти и почестей и 81-летием Великой Победы в Великой Отечественной войне.

2026-05-09T09:20+0500

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Узбекистанцы, сражаясь с фашизмом вместе со всеми миролюбивыми народами планеты, внесли достойный вклад в Великую Победу. И мы по праву можем этим гордиться, сказал президент Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении народу Узбекистана с Днем памяти и почестей и 81-летием Великой Победы в Великой Отечественной войне.По историческим данным, из 6 миллионов 800 тысяч человек, живших тогда в республике, в этой кровопролитной войне участвовали 1 миллион 950 тысяч. Из них более полумиллиона погибли на полях сражений, свыше 158 тысяч пропали без вести, более 60 тысяч вернулись домой инвалидами.Он также упомянул, что узбекистанцы приютили в военное время более 1 миллиона 500 тысяч человек, эвакуированных с территорий, где полыхала война, в том числе 250 тысяч детей, лишившихся родителей и семьи.Он подчеркнул, что в республике ведется работа по всесторонней поддержке ветеранов войны и труда, представителей старшего поколения и созданию условий для их достойной и активной жизни. В текущем году участникам и инвалидам Второй мировой войны ко Дню памяти и почестей вручены денежные выплаты в размере 30 млн сумов. Также действует система охраны их здоровья, включая бесплатное и льготное санаторно-курортное лечение и отдых.По словам главы государства, в нынешнее время ключевыми задачами остаются укрепление независимости, мира и стабильности, повышение экономической мощи страны и обороноспособности Вооружённых Сил, расширение сотрудничества с мировым сообществом, прежде всего с соседними государствами, а также воспитание молодежи в духе патриотизма и ее защита от чуждых идей.Он выразил уверенность, что надежной опорой в этом станет школа мужества и стойкости отцов и дедов, всего народа, внесшего 81 год назад весомый вклад в Великую Победу.Президент также поздравил братские народы, самоотверженно боровшиеся за уничтожение фашизма, и всех людей доброй воли с этим светлым праздником, пожелал странам устойчивого развития и благополучия.В завершение послания Шавкат Мирзиёев пожелал всем мира, счастья и спокойствия.

