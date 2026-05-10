https://uz.sputniknews.ru/20260510/kak-proshel-zabeg-men-golib-run-v-uzbekistane-57485180.html

Как прошел забег Men G’olib Run в Узбекистане — фото

Как прошел забег Men G’olib Run в Узбекистане — фото

Sputnik Узбекистан

Около сорока тысяч участников по всей республике вышли на дистанции 3 и 10 километров. Возрастных ограничений для забега не было — попробовать свои силы могли все желающие

2026-05-10T18:09+0500

2026-05-10T18:09+0500

2026-05-10T18:09+0500

забег

узбекистан

ташкент

общество

день памяти и почестей

фото

фотолента

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0a/57485014_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fb7fdd5f61413faf8216a77e346e6789.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Ташкенте в парке "Новый Узбекистан" прошел патриотический забег Men G’olib Run, посвященный Дню памяти и почестей, сообщает корреспондент Sputnik.Спортивная акция одновременно состоялась в 14 городах страны и объединила около 40 тыс. участников по всему Узбекистану.С самого утра в парке собрались любители бега, профессиональные спортсмены, военнослужащие, сотрудники силовых структур, курсанты профильных вузов.Участники вышли на дистанции 3 и 10 километров. Возрастных ограничений для забега не было — попробовать свои силы могли все желающие.Приподнятую атмосферу на всем протяжении маршрута поддерживал военный оркестр, а на финише бегунов встречали волонтеры и болельщики. Каждый участник, преодолевший свою дистанцию, получил памятную медаль.По итогам соревнований на дистанции 10 километров победителем в командном зачете стала команда министерства обороны Узбекистана со средним результатом 32 минуты 52 секунды. Лучший результат в личном зачете показал представитель МВД Андрей Петров, преодолевший дистанцию за 29 минут 15 секунд.Проект Men G’olib Run проводят уже шестой год подряд и за это время он стал одним из крупнейших массовых спортивно-патриотических мероприятий в стране.Организаторы отмечают, что главная цель забега — сохранение памяти о героях, популяризация здорового образа жизни и объединение людей вокруг идей уважения, силы и единства.Мероприятие прошло при координации министерства спорта и поддержке Федерации легкой атлетики Узбекистана.Команда Sputnik Узбекистан также присоединилась к забегу.

https://uz.sputniknews.ru/20260409/v-uzbekistane-v-2026-godu-vpervye-proydet-marafon-aral-ultra--podrobnosti-56797754.html

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

забег, узбекистан, ташкент, общество, день памяти и почестей, фото, фотолента