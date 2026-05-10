Как прошел забег Men G’olib Run в Узбекистане — фото
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики УзбекистанаЗабег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане.
Около сорока тысяч участников по всей республике вышли на дистанции 3 и 10 километров. Возрастных ограничений для забега не было — попробовать свои силы могли все желающие.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Ташкенте в парке "Новый Узбекистан" прошел патриотический забег Men G’olib Run, посвященный Дню памяти и почестей, сообщает корреспондент Sputnik.
Спортивная акция одновременно состоялась в 14 городах страны и объединила около 40 тыс. участников по всему Узбекистану.
С самого утра в парке собрались любители бега, профессиональные спортсмены, военнослужащие, сотрудники силовых структур, курсанты профильных вузов.
Участники вышли на дистанции 3 и 10 километров. Возрастных ограничений для забега не было — попробовать свои силы могли все желающие.
Приподнятую атмосферу на всем протяжении маршрута поддерживал военный оркестр, а на финише бегунов встречали волонтеры и болельщики. Каждый участник, преодолевший свою дистанцию, получил памятную медаль.
По итогам соревнований на дистанции 10 километров победителем в командном зачете стала команда министерства обороны Узбекистана со средним результатом 32 минуты 52 секунды. Лучший результат в личном зачете показал представитель МВД Андрей Петров, преодолевший дистанцию за 29 минут 15 секунд.
Проект Men G’olib Run проводят уже шестой год подряд и за это время он стал одним из крупнейших массовых спортивно-патриотических мероприятий в стране.
Организаторы отмечают, что главная цель забега — сохранение памяти о героях, популяризация здорового образа жизни и объединение людей вокруг идей уважения, силы и единства.
Мероприятие прошло при координации министерства спорта и поддержке Федерации легкой атлетики Узбекистана.
Команда Sputnik Узбекистан также присоединилась к забегу.
