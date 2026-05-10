Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260510/kak-proshel-zabeg-men-golib-run-v-uzbekistane-57485180.html
Как прошел забег Men G’olib Run в Узбекистане — фото
Как прошел забег Men G’olib Run в Узбекистане — фото
Sputnik Узбекистан
Около сорока тысяч участников по всей республике вышли на дистанции 3 и 10 километров. Возрастных ограничений для забега не было — попробовать свои силы могли все желающие
2026-05-10T18:09+0500
2026-05-10T18:09+0500
забег
узбекистан
ташкент
общество
день памяти и почестей
фото
фотолента
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0a/57485014_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fb7fdd5f61413faf8216a77e346e6789.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Ташкенте в парке "Новый Узбекистан" прошел патриотический забег Men G’olib Run, посвященный Дню памяти и почестей, сообщает корреспондент Sputnik.Спортивная акция одновременно состоялась в 14 городах страны и объединила около 40 тыс. участников по всему Узбекистану.С самого утра в парке собрались любители бега, профессиональные спортсмены, военнослужащие, сотрудники силовых структур, курсанты профильных вузов.Участники вышли на дистанции 3 и 10 километров. Возрастных ограничений для забега не было — попробовать свои силы могли все желающие.Приподнятую атмосферу на всем протяжении маршрута поддерживал военный оркестр, а на финише бегунов встречали волонтеры и болельщики. Каждый участник, преодолевший свою дистанцию, получил памятную медаль.По итогам соревнований на дистанции 10 километров победителем в командном зачете стала команда министерства обороны Узбекистана со средним результатом 32 минуты 52 секунды. Лучший результат в личном зачете показал представитель МВД Андрей Петров, преодолевший дистанцию за 29 минут 15 секунд.Проект Men G’olib Run проводят уже шестой год подряд и за это время он стал одним из крупнейших массовых спортивно-патриотических мероприятий в стране.Организаторы отмечают, что главная цель забега — сохранение памяти о героях, популяризация здорового образа жизни и объединение людей вокруг идей уважения, силы и единства.Мероприятие прошло при координации министерства спорта и поддержке Федерации легкой атлетики Узбекистана.Команда Sputnik Узбекистан также присоединилась к забегу.
https://uz.sputniknews.ru/20260409/v-uzbekistane-v-2026-godu-vpervye-proydet-marafon-aral-ultra--podrobnosti-56797754.html
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0a/57485014_58:0:1195:853_1920x0_80_0_0_18c397c631af2d1faa8d89681fed1ba1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
забег, узбекистан, ташкент, общество, день памяти и почестей, фото, фотолента
забег, узбекистан, ташкент, общество, день памяти и почестей, фото, фотолента

Как прошел забег Men G’olib Run в Узбекистане — фото

18:09 10.05.2026
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики УзбекистанаЗабег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане.
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2026
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
Подписаться
Около сорока тысяч участников по всей республике вышли на дистанции 3 и 10 километров. Возрастных ограничений для забега не было — попробовать свои силы могли все желающие.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Ташкенте в парке "Новый Узбекистан" прошел патриотический забег Men G’olib Run, посвященный Дню памяти и почестей, сообщает корреспондент Sputnik.
Спортивная акция одновременно состоялась в 14 городах страны и объединила около 40 тыс. участников по всему Узбекистану.
С самого утра в парке собрались любители бега, профессиональные спортсмены, военнослужащие, сотрудники силовых структур, курсанты профильных вузов.
Участники вышли на дистанции 3 и 10 километров. Возрастных ограничений для забега не было — попробовать свои силы могли все желающие.
Приподнятую атмосферу на всем протяжении маршрута поддерживал военный оркестр, а на финише бегунов встречали волонтеры и болельщики. Каждый участник, преодолевший свою дистанцию, получил памятную медаль.
По итогам соревнований на дистанции 10 километров победителем в командном зачете стала команда министерства обороны Узбекистана со средним результатом 32 минуты 52 секунды. Лучший результат в личном зачете показал представитель МВД Андрей Петров, преодолевший дистанцию за 29 минут 15 секунд.
Проект Men G’olib Run проводят уже шестой год подряд и за это время он стал одним из крупнейших массовых спортивно-патриотических мероприятий в стране.
Организаторы отмечают, что главная цель забега — сохранение памяти о героях, популяризация здорового образа жизни и объединение людей вокруг идей уважения, силы и единства.
Мероприятие прошло при координации министерства спорта и поддержке Федерации легкой атлетики Узбекистана.
Команда Sputnik Узбекистан также присоединилась к забегу.
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики УзбекистанаЗабег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
1/6
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики УзбекистанаЗабег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане.
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
2/6
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане.
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики УзбекистанаЗабег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане.
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
3/6
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане.
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики УзбекистанаЗабег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане.
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
4/6
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане.
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане.
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
5/6
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане.
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики УзбекистанаЗабег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
6/6
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане
1/6
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане
2/6
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане.
3/6
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане.
4/6
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане.
5/6
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане.
6/6
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
Забег Men G’olib Run состоялся в Узбекистане
В Узбекистане в 2026 году впервые пройдет марафон Aral Ultra. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2026
В Узбекистане в 2026 году впервые пройдет марафон Aral Ultra — подробности
9 апреля, 14:15
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0