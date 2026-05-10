https://uz.sputniknews.ru/20260510/mirziyoev-prisvoil-pochetnoe-zvanie-glave-kyrgyzskogo-natsionalnogo-kulturnogo-tsentra-57482634.html

Мирзиёев присвоил почетное звание главе Кыргызского национального культурного центра

Мирзиёев присвоил почетное звание главе Кыргызского национального культурного центра

Sputnik Узбекистан

Таким образом лидер РУз отметил многолетний труд Рахматуллы Джаббарова в госорганах и общественной организации, его вклад в укрепление межнациональной дружбы и согласия в стране, доброты и сплоченности между представителями различных наций и народностей

2026-05-10T15:40+0500

2026-05-10T15:40+0500

2026-05-10T15:40+0500

общество

указ

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6c7f82af79ce1a2d9231fb617e049f63.png

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев присвоил почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси" (Заслуженный наставник молодежи) председателю Кыргызского национального культурного центра Узбекистана Рахматулле Джаббарову.Таким образом глава Узбекистана отметил многолетний труд Джаббарова в госорганах и общественной организации, его вклад в укрепление межнациональной дружбы и согласия в стране, доброты и сплоченности между представителями различных наций и народностей.з“…за образцовую деятельность на пути воспитания молодого поколения в духе любви и преданности Родине, уважения общечеловеческих ценностей, активное участие в социальной жизни, а также в связи с 75-летием со дня рождения присвоить председателю Киргизского национального культурного центра Узбекистана Джаббарову Рахматулле Маматовичу почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси", — говорится в тексте указа.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, указ, президент узбекистана, шавкат мирзиёев