https://uz.sputniknews.ru/20260510/mirziyoev-prisvoil-pochetnoe-zvanie-glave-kyrgyzskogo-natsionalnogo-kulturnogo-tsentra-57482634.html
Мирзиёев присвоил почетное звание главе Кыргызского национального культурного центра
Мирзиёев присвоил почетное звание главе Кыргызского национального культурного центра
Sputnik Узбекистан
Таким образом лидер РУз отметил многолетний труд Рахматуллы Джаббарова в госорганах и общественной организации, его вклад в укрепление межнациональной дружбы и согласия в стране, доброты и сплоченности между представителями различных наций и народностей
2026-05-10T15:40+0500
2026-05-10T15:40+0500
2026-05-10T15:40+0500
общество
указ
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6c7f82af79ce1a2d9231fb617e049f63.png
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев присвоил почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси" (Заслуженный наставник молодежи) председателю Кыргызского национального культурного центра Узбекистана Рахматулле Джаббарову.Таким образом глава Узбекистана отметил многолетний труд Джаббарова в госорганах и общественной организации, его вклад в укрепление межнациональной дружбы и согласия в стране, доброты и сплоченности между представителями различных наций и народностей.з“…за образцовую деятельность на пути воспитания молодого поколения в духе любви и преданности Родине, уважения общечеловеческих ценностей, активное участие в социальной жизни, а также в связи с 75-летием со дня рождения присвоить председателю Киргизского национального культурного центра Узбекистана Джаббарову Рахматулле Маматовичу почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси", — говорится в тексте указа.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_164:137:1118:853_1920x0_80_0_0_eccab10edeb80915beefd23189b50950.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, указ, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
общество, указ, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
Мирзиёев присвоил почетное звание главе Кыргызского национального культурного центра
Таким образом лидер РУз отметил многолетний труд Рахматуллы Джаббарова в госорганах и общественной организации, его вклад в укрепление межнациональной дружбы и согласия в стране, доброты и сплоченности между представителями различных наций и народностей.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев присвоил
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси" (Заслуженный наставник молодежи) председателю Кыргызского национального культурного центра Узбекистана Рахматулле Джаббарову.
Таким образом глава Узбекистана отметил многолетний труд Джаббарова в госорганах и общественной организации, его вклад в укрепление межнациональной дружбы и согласия в стране, доброты и сплоченности между представителями различных наций и народностей.з
“…за образцовую деятельность на пути воспитания молодого поколения в духе любви и преданности Родине, уважения общечеловеческих ценностей, активное участие в социальной жизни, а также в связи с 75-летием со дня рождения присвоить председателю Киргизского национального культурного центра Узбекистана Джаббарову Рахматулле Маматовичу почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси", — говорится в тексте указа.