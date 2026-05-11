Бизнесмены Узбекистана и Афганистана подписали в Кабуле соглашения на $100 млн

На конференции, объединившей деловых лидеров и официальных лиц обеих стран, обсудили расширение двустороннего экономического сотрудничества, увеличение объемов торговли и выявление новых инвестиционных возможностей

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. На бизнес-конференции в Кабуле с участием представителей частного сектора экономики Узбекистана и Афганистана подписали тринадцать инвестиционно-торговых соглашений на сумму более $100 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли Афганистана.На форуме, объединившем деловых лидеров и официальных лиц обеих стран, обсудили расширение двустороннего экономического сотрудничества, увеличение объемов торговли и выявление новых инвестиционных возможностей.Министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи констатировал, что в последние месяцы экономические отношения между Афганистаном и Узбекистаном набрали значительный темп.В свою очередь, узбекская делегация во главе с председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и зампредседателя Сената Узбекистана Аманбаем Орынбаевым также подтвердила свою приверженность расширению экономических отношений с Афганистаном, отметив, что подписанные соглашения являются важным шагом на пути к более глубокому региональному сотрудничеству.Орынбаев призвал афганских предпринимателей воспользоваться возможностями совместных инвестиций для выхода на новые региональные рынки.По информации, озвученной в ходе форума, общая сумма соглашений, подписанных между Афганистаном и Узбекистаном, уже превысила $1,5 млрд.

