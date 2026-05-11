Бизнесмены Узбекистана и Афганистана подписали в Кабуле соглашения на $100 млн
Sputnik Узбекистан
На конференции, объединившей деловых лидеров и официальных лиц обеих стран, обсудили расширение двустороннего экономического сотрудничества, увеличение объемов торговли и выявление новых инвестиционных возможностей
2026-05-11T09:39+0500
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. На бизнес-конференции в Кабуле с участием представителей частного сектора экономики Узбекистана и Афганистана подписали тринадцать инвестиционно-торговых соглашений на сумму более $100 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли Афганистана.
На форуме, объединившем деловых лидеров и официальных лиц обеих стран, обсудили расширение двустороннего экономического сотрудничества, увеличение объемов торговли и выявление новых инвестиционных возможностей.
"В Кабуле прошел бизнес-форум, в ходе которого представители частного сектора Афганистана и Узбекистана подписали 13 меморандумов о взаимопонимании в области торговли и инвестиций на сумму более 100 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи констатировал, что в последние месяцы экономические отношения между Афганистаном и Узбекистаном набрали значительный темп.
"Афганистан активно работает над укреплением региональных торговых связей и созданием более благоприятной среды для инвесторов. Он обладает значительным инвестиционным потенциалом благодаря наличию рабочей силы и появляющимся возможностям в различных секторах экономики. Он готов приветствовать создание совместных предприятий с иностранными партнерами", — сказал он.
В свою очередь, узбекская делегация во главе с председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и зампредседателя Сената Узбекистана Аманбаем Орынбаевым также подтвердила свою приверженность расширению экономических отношений с Афганистаном, отметив, что подписанные соглашения являются важным шагом на пути к более глубокому региональному сотрудничеству.
Орынбаев призвал афганских предпринимателей воспользоваться возможностями совместных инвестиций для выхода на новые региональные рынки.
По информации, озвученной в ходе форума, общая сумма соглашений, подписанных между Афганистаном и Узбекистаном, уже превысила $1,5 млрд.