Пашинян не поедет на саммит ЕАЭС в Астану — причина

Премьер-министр Армении проинформировал об этом президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева

2026-05-11T16:27+0500

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану 28-29 мая из-за предвыборной кампании в республике. Об этом сообщает РИА Новости.Он сказал, что проинформировал об этом и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Армению представит вице-премьер этой страны.Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза.Российский лидер во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ.

