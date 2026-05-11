Пашинян не поедет на саммит ЕАЭС в Астану — причина
Премьер-министр Армении проинформировал об этом президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева
2026-05-11T16:39+0500
16:27 11.05.2026 (обновлено: 16:39 11.05.2026)
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану 28-29 мая из-за предвыборной кампании в республике. Об этом сообщает РИА Новости.
"Во время моего визита 1 апреля в РФ я проинформировал президента РФ (Владимира Путина — прим. ред.), что в связи с предвыборной кампанией не смогу присутствовать на параде в Москве, и не смогу быть 28 мая (на саммите ЕАЭС — прим.ред.)", - заявил Пашинян журналистам.
Он сказал, что проинформировал об этом и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Армению представит вице-премьер этой страны.
"Армению представит вице-премьер Мгер Григорян", — заявил Пашинян.
Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза.
Российский лидер во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ.