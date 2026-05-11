Ташкент принял приуроченный ко Дню памяти и почестей международный турнир по бадминтону
2026-05-11T17:45+0500
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Столица Узбекистана 9-10 мая принимала международный турнир по бадминтону, сообщает пресс-служба Минспорта.Масштабные соревнования объединили более 70 атлетов из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.За первенство боролись игроки в возрастных категориях 35+, 45+, 55+ и старше. В программе турнира были мужские, женские и смешанные парные разряды (микст).Матчи проходили по международным стандартам Всемирной федерации бадминтона (BWF) и включали групповой этап с последующими играми на вылет (плей-офф).Судьи и болельщики наблюдали не банальную гонку за медалями, а живое столкновение разных школ и стилей игры в атмосфере здорового спортивного азарта.Ведь, основная миссия турнира — не только выявить сильнейших, но и дать импульс развитию любительских клубов в Центральной Азии, сделав бадминтон по-настоящему массовым видом спорта, пояснили в пресс-службе ведомства.Турнир уже закрепил за собой статус одного из ключевых любительских стартов региона.
