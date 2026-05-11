https://uz.sputniknews.ru/20260511/tashkent-prinyal-priurochennyy-ko-dnyu-pamyati-i-pochestey-mejdunarodnyy-turnir-po-badmintonu-57496025.html

Ташкент принял приуроченный ко Дню памяти и почестей международный турнир по бадминтону

Ташкент принял приуроченный ко Дню памяти и почестей международный турнир по бадминтону

Sputnik Узбекистан

Турнир уже закрепил за собой статус одного из ключевых любительских стартов региона. Призовые места разыграли между собой более 70 спортсменов из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана в возрастных категориях 35+, 45+, 55+ и старше

2026-05-11T17:45+0500

2026-05-11T17:45+0500

2026-05-11T17:45+0500

ташкент

узбекистан

турнир

бадминтон

день памяти и почестей

казахстан

кыргызстан

спорт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/13/80/138042_0:168:3000:1856_1920x0_80_0_0_2a20b8a60bad802d51c09a44c2bcc912.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Столица Узбекистана 9-10 мая принимала международный турнир по бадминтону, сообщает пресс-служба Минспорта.Масштабные соревнования объединили более 70 атлетов из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.За первенство боролись игроки в возрастных категориях 35+, 45+, 55+ и старше. В программе турнира были мужские, женские и смешанные парные разряды (микст).Матчи проходили по международным стандартам Всемирной федерации бадминтона (BWF) и включали групповой этап с последующими играми на вылет (плей-офф).Судьи и болельщики наблюдали не банальную гонку за медалями, а живое столкновение разных школ и стилей игры в атмосфере здорового спортивного азарта.Ведь, основная миссия турнира — не только выявить сильнейших, но и дать импульс развитию любительских клубов в Центральной Азии, сделав бадминтон по-настоящему массовым видом спорта, пояснили в пресс-службе ведомства.Турнир уже закрепил за собой статус одного из ключевых любительских стартов региона.

ташкент

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент, узбекистан, турнир, бадминтон, день памяти и почестей, казахстан, кыргызстан, спорт