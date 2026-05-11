Врачи предупреждают о смертельной болезни, связанной с мебелью
В Британии за год число случаев силикоза — поражения легких, которое развивается из-за вдыхания пыли с большим количеством свободного диоксида кремния, т. е. пыли кварца, песчаника и гранита, — увеличилось на 450%
2026-05-11T22:02+0500
Британские врачи встревожены ростом числа случаев силикоза — неизлечимого заболевания легких, связанного с изготовлением кварцевых кухонных столешниц, сообщает РИА Новости
со ссылкой на издание The Sun.
Поражение легких развивается из-за вдыхания пыли с большим количеством свободного диоксида кремния: пыли кварца, песчаника и гранита.
"Из-за отсутствия надлежащей вентиляции и средств защиты на рабочем месте частицы этого материала оседают глубоко в легких. Со временем это может привести к образованию необратимых рубцов, одышке, а также перерасти в обширный фиброз — болезненное и часто смертельное состояние", — говорится в публикации.
Как отмечается в статье, заболевание все чаще диагностируют у специалистов, работающих с кварцевыми столешницами, что связано с ростом популярности этого материала, поскольку он дешевле мрамора и гранита.
Число случаев силикоза в Великобритании выросло с восьми до 45 всего за год, увеличившись на 462%.