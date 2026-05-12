Узбекистан и Казахстан развивают энергетическое сотрудничество в Центральной Азии

Республики расширяют региональное партнерство в энергетике, продвигая совместные проекты в сфере ГЭС, чистой энергии и модернизации инфраструктуры.

2026-05-12T16:55+0500

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил о расширении регионального сотрудничества в Центральной Азии, передает корреспондент Sputnuk Узбекистан.В ходе энергетического форума он отметил, что Узбекистан реализует совместные проекты с Казахстаном и Кыргызстаном, включая строительство ГЭС "Камбарота-1", а также развивает проект "Зеленый коридор" с Казахстаном, Азербайджаном и Саудовской Аравией.По его словам, развитию взаимодействия способствуют политическая поддержка лидеров стран региона, мир и стабильность. Кроме того, Всемирный банк одобрил проект REMIT по интеграции энергосетей стран Центральной Азии.Министр энергетики также заявил о планах по диверсификации энергосектора, развитию ядерной энергетики и снижению зависимости от ископаемого топлива.С развитием новых технологий, включая накопители энергии, гидроаккумулирующие системы и ядерную энергетику, а также на фоне роста спроса из-за ИИ и дата-центров, республика будет двигаться в сторону более чистой и безопасной энергетики, добавил он.На международном форуме также выступил вице-министр энергетики Казахстана Ильяс Бакытжан. Он рассказал, что в Казахстане реализуют масштабный национальный проект по модернизации энергетического сектора до 2029 года.В рамках нацпроекта уже идут модернизация и строительство новых сетей на сотни километров.Он подчеркнул, что Казахстан эффективно сотрудничает с энергосистемами сопредельных государств и всегда готов к обмену опытом и знаниями с коллегами из Центральной Азии и стран СНГ.Ильяс Бакытжан отметил, что в последние годы региональное сотрудничество в сфере энергетики получило новый этап своего развития, и в регионе реализуется очень много перспективных проектов.На форуме также выступила вице-президент азербайджанской компании SOCAR Арзу Джавадова. Она рассказала о совместном проекте с Узбекнефтегазом в Устюртском регионе, который отражает текущий этап сотрудничества между странами в энергетическом секторе.По ее словам, сейчас ведутся крупномасштабные полевые работы и сейсморазведка в Каракалпакстане — это крупнейшая кампания по сбору сейсмических данных в Узбекистане.В Ташкенте стартовала "Энергетическая неделя Узбекистана – 2026", которая включает в себя ряд крупных мероприятий:В частности, в рамках недели состоятся 28-я Международная выставка и конференция "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2026", 19-я Международная выставка "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2026", 6-я Международная конференция специализированного направления "Зеленые и энергосберегающие технологии Центральной Азии – GETCA", а также ряд встреч в форматах G2B и B2B с международными партнерами.Кроме того, в рамках мероприятий планируются ряд международных выставок и конференций по актуальным вопросам отрасли с участием представителей зарубежных и отечественных компаний, международного экспертного сообщества и средств массовой информации.

