Минобороны России объявило об окончании режима прекращения огня
15:44 12.05.2026 (обновлено: 16:07 12.05.2026)
© Sputnik / Евгений Биятов/
Подписаться
Российские Вооруженные Силы строго соблюдали перемирие до 24.00 11 мая.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Армия России после окончания действия режима прекращения огня продолжила проведение спецоперации, сообщили в министерстве обороны РФ.
"С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", — говорится в сводке.
По информации ведомства, за все время перемирия украинские боевики нарушили режим прекращения огня 30 383 раза.
"За истекшие сутки <...> ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций российских войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 5 825 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Все группировки российских войск в зоне специальной военной операции с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.
"В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы, все группировки российских войск в зоне специальной военной операции с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", — говорится в сводке российского ведомства.
При этом они зеркально реагировали на нарушения со стороны противника: вели ответный огонь по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поразили пункты управления и места запуска БПЛА, отметили в министерстве.
Также в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам Украины, а также по складам боеприпасов и горючего ВСУ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 56-ти районах", — следует из сообщения военного ведомства.