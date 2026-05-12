Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
2026-05-12T15:44+0500
2026-05-12T16:07+0500
Минобороны России объявило об окончании режима прекращения огня

15:44 12.05.2026 (обновлено: 16:07 12.05.2026)
Российские Вооруженные Силы строго соблюдали перемирие до 24.00 11 мая.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Армия России после окончания действия режима прекращения огня продолжила проведение спецоперации, сообщили в министерстве обороны РФ.

"С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", — говорится в сводке.

По информации ведомства, за все время перемирия украинские боевики нарушили режим прекращения огня 30 383 раза.

"За истекшие сутки <...> ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций российских войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 5 825 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.

Все группировки российских войск в зоне специальной военной операции с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.
"В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы, все группировки российских войск в зоне специальной военной операции с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", — говорится в сводке российского ведомства.
При этом они зеркально реагировали на нарушения со стороны противника: вели ответный огонь по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поразили пункты управления и места запуска БПЛА, отметили в министерстве.
Также в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам Украины, а также по складам боеприпасов и горючего ВСУ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 56-ти районах", — следует из сообщения военного ведомства.
