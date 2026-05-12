Минобороны России объявило об окончании режима прекращения огня

Российские Вооруженные Силы строго соблюдали перемирие до 24.00 11 мая.

2026-05-12T15:44+0500

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Армия России после окончания действия режима прекращения огня продолжила проведение спецоперации, сообщили в министерстве обороны РФ.По информации ведомства, за все время перемирия украинские боевики нарушили режим прекращения огня 30 383 раза.Все группировки российских войск в зоне специальной военной операции с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.При этом они зеркально реагировали на нарушения со стороны противника: вели ответный огонь по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поразили пункты управления и места запуска БПЛА, отметили в министерстве.Также в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам Украины, а также по складам боеприпасов и горючего ВСУ.

