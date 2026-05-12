Курс на сокращение бюрократии и цифровизацию: в Узбекистане реформируют систему госуслуг
В стране планируется внедрить принцип "нулевой бюрократии" в 783 видах государственных услуг. Это позволит перевести 550 услуг в электронный формат и вдвое сократить этапы их предоставления.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по сокращению бюрократии в сфере государственных услуг, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
Было отмечено, что за последние годы охват госуслуг в Узбекистане увеличился в 10 раз и превысил 61 миллион, 80% услуг оказываются в онлайн формате. Только в 2025 году отменено более 2 тысяч обязательных требований в сфере предпринимательской деятельности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с презентацией о мерах по сокращению бюрократии в сфере госуслуг
Однако в этой сфере все еще сохраняются лишние процедуры, бумажная волокита и дублирующие требования. В госорганах насчитывается 5 650 функций, действует более 42 тысяч обязательных требований в сфере упорядочивания бизнеса, доступна 1 041 государственная услуга.
"Такое количество функций и требований может сделать систему неэффективной, дорогостоящей и порой несправедливой. Поэтому единственно верный путь – дерегулирование, цифровизация и упрощение, – отметил глава государства.
Для превращения Узбекистана в территорию, свободную от излишней бюрократии до 2030 года совместно с ОАЭ запущена программа "Ликвидация бюрократии – 2030". При Агентстве стратегического развития и реформ создан отдельный проектный офис.
В рамках программы предусмотрено сократить на 30% функции госорганов, оптимизировать до 20% требований к бизнесу и увеличить долю электронных госуслуг до более чем 90%.
Рассмотрены предложения по совершенствованию системы госуслуг на основе модели "сервисного государства". Основной акцент делается на том, чтобы предоставлять услуги быстро, прозрачно и удобно – не требуя ни одного лишнего документа.
В частности, предложено внедрить принцип "нулевой бюрократии" в 783 видах государственных услуг. Это позволит перевести 550 услуг в электронный формат и вдвое сократить этапы их предоставления. Еще 80 услуг планируется перевести в проактивный и композитный формат. В результате население сможет экономить до 35 млрд сумов в год на транспортных расходах, связанных с посещением различных ведомств.
Сроки оказания еще 80 услуг сократятся в 2-3 раза – в среднем с 13 дней до 6 дней. Десять услуг планируется полностью автоматизировать. Снижение платежей по 25 видам услуг позволит ежегодно оставлять в распоряжении населения до 851 млрд сумов.
Десять услуг намечено передать частному сектору, а 15 видов справок и документов – цифровизировать. Это позволит исключить необходимость повторного запроса информации и документов в более чем 270 услугах.
Отдельное внимание уделено пересмотру обязательных требований. Например, в 20 документах, касающихся рыночной деятельности, разрозненно применяются более 500 требований. Отмечалось, что их систематизация позволит оптимизировать свыше 30% требований.
Указано и на возможность формирования через электронную систему акта соответствия санитарным требованиям и списка сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру. Это позволит ежегодно экономить 1 млрд сумов бюджетных средств и направить 24 тысячи рабочих часов сотрудников на оперативную деятельность.
Согласно расчетам, сокращение административной нагрузки принесет экономике прямой эффект в размере $1,5 млрд в год. Улучшение качества регулирования будет способствовать привлечению дополнительных $800 млн иностранных инвестиций. Упрощение взаимодействия между государством и бизнесом будет повышать производительность труда на $750 млн ежегодно. В целом меры по сокращению бюрократии позволят увеличить экономику страны дополнительно на $13 млрд в 2026-2030 годах.
Предложено вести реестры государственных функций, обязательных требований и госуслуг на единой платформе reestr.gov.uz, внедрить систему по проведению оценки деятельности ведомств на основе системы "Bureaucracy radar" и анализу с использованием ИИ, расчету затрат предпринимателей через "Бизнес-калькулятор".
Президент подчеркнул, что качественные госуслуги являются важным условием защиты интересов граждан, развития бизнеса и повышения эффективности госуправления, поручив министерствам пересмотреть функции, отменить избыточные требования и ускорить цифровизацию услуг.
Поручено разработать проект постановления по устранению бюрократии с конкретными мерами по цифровизации, упрощению госуслуг и расширению участия частного сектора, а также внедрить принцип "нулевой бюрократии" во всех государственных органах.