Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260512/turkestan-novye-napravleniya-sotrudnichestva-uzbekistana-i-kazaxstana-57501003.html
В Туркестане обсудили новые направления узбекско-казахстанского сотрудничества
В Туркестане обсудили новые направления узбекско-казахстанского сотрудничества
Sputnik Узбекистан
Достигнута договоренность о совместной проработке новых направлений сотрудничества в животноводстве, промышленной кооперации и туризме.
2026-05-12T11:18+0500
2026-05-12T11:18+0500
казахстан
узбекистан
сотрудничество
животноводство
туркестан
туризм
кооперация
орошение земель
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0c/57501464_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_edbd60ba0232b9608f78f9ae006d5038.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Посол Узбекистана в Казахстане Бахтиёр Ибрагимов совершил рабочий визит в Туркестанскую область, где встретился с акимом области Нуралханом Кушеровым, представителями Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и деловыми кругами региона, сообщает ИА "Дунё".На переговорах с руководством региона обсуждены перспективы расширения узбекско-казахстанского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной и туристической сферах. Аким отметил, что Туркестанская область является одним из наиболее динамично развивающихся регионов Казахстана.Как отмечалось, по итогам 2025 года рост экономики региона составил порядка 14%, объем инвестиций достиг $3,8 млрд, а товарооборот с Узбекистаном — $560 млн.Особое внимание было уделено совместным инвестиционным проектам с участием узбекских партнеров, включая направления мясного производства, аквакультуры и систем капельного орошения. Также рассмотрена реализация проекта Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" и перспективы его расширения. По итогам встречи достигнута договоренность о совместной проработке новых направлений сотрудничества в животноводстве, промышленной кооперации и туризме.В региональной палате предпринимателей "Атамекен" прошла встреча с представителями бизнес-сообщества, выразившими заинтересованность в расширении взаимодействия с узбекскими партнерами, увеличении взаимной торговли и развитии совместных проектов.В завершение визита состоялась встреча с соотечественниками, проживающими в Туркестанской области. Обсуждены вопросы укрепления культурно-гуманитарных связей, развития туристического обмена, поддержки узбекского языка и культуры, а также реализации совместных образовательных и общественных инициатив.Участники встречи выразили уверенность, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства и добрососедства между двумя странами.
казахстан
узбекистан
туркестан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0c/57501464_119:0:831:534_1920x0_80_0_0_56d2a3d08e79e34f792a65ac8ec70ce3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
казахстан, узбекистан, сотрудничество, животноводство, туркестан, туризм, кооперация, орошение земель
казахстан, узбекистан, сотрудничество, животноводство, туркестан, туризм, кооперация, орошение земель

В Туркестане обсудили новые направления узбекско-казахстанского сотрудничества

11:18 12.05.2026
© ИА "Дунё"В Туркестане обсудили новые направления межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном
В Туркестане обсудили новые направления межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2026
© ИА "Дунё"
Подписаться
Речь идет о реализации инвестиционных проектов в сфере мясного производства, аквакультуры и систем капельного орошения. Достигнута договоренность о совместной проработке новых направлений сотрудничества в животноводстве, промышленной кооперации и туризме.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Посол Узбекистана в Казахстане Бахтиёр Ибрагимов совершил рабочий визит в Туркестанскую область, где встретился с акимом области Нуралханом Кушеровым, представителями Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и деловыми кругами региона, сообщает ИА "Дунё".
На переговорах с руководством региона обсуждены перспективы расширения узбекско-казахстанского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной и туристической сферах. Аким отметил, что Туркестанская область является одним из наиболее динамично развивающихся регионов Казахстана.
Как отмечалось, по итогам 2025 года рост экономики региона составил порядка 14%, объем инвестиций достиг $3,8 млрд, а товарооборот с Узбекистаном — $560 млн.
© ИА "Дунё"В Туркестане обсудили новые направления межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном
В Туркестане обсудили новые направления межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2026
В Туркестане обсудили новые направления межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном
© ИА "Дунё"
Особое внимание было уделено совместным инвестиционным проектам с участием узбекских партнеров, включая направления мясного производства, аквакультуры и систем капельного орошения.
Также рассмотрена реализация проекта Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" и перспективы его расширения.
По итогам встречи достигнута договоренность о совместной проработке новых направлений сотрудничества в животноводстве, промышленной кооперации и туризме.
В региональной палате предпринимателей "Атамекен" прошла встреча с представителями бизнес-сообщества, выразившими заинтересованность в расширении взаимодействия с узбекскими партнерами, увеличении взаимной торговли и развитии совместных проектов.
"В ходе обсуждений были подняты вопросы транзита грузов через территорию Узбекистана, расчетов по внешнеторговым контрактам и прохождения приграничных пунктов пропуска. По всем обращениям даны соответствующие разъяснения и достигнута договоренность о поддержании постоянного взаимодействия с Посольством Узбекистана в Астане", — отметили в агентстве.
В завершение визита состоялась встреча с соотечественниками, проживающими в Туркестанской области. Обсуждены вопросы укрепления культурно-гуманитарных связей, развития туристического обмена, поддержки узбекского языка и культуры, а также реализации совместных образовательных и общественных инициатив.
© ИА "Дунё"В Туркестане обсудили новые направления межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном
В Туркестане обсудили новые направления межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2026
В Туркестане обсудили новые направления межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном
© ИА "Дунё"
Участники встречи выразили уверенность, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства и добрососедства между двумя странами.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0