В Туркестане обсудили новые направления узбекско-казахстанского сотрудничества
Речь идет о реализации инвестиционных проектов в сфере мясного производства, аквакультуры и систем капельного орошения.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Посол Узбекистана в Казахстане Бахтиёр Ибрагимов совершил рабочий визит в Туркестанскую область, где встретился с акимом области Нуралханом Кушеровым, представителями Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и деловыми кругами региона, сообщает ИА "Дунё".
На переговорах с руководством региона обсуждены перспективы расширения узбекско-казахстанского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной и туристической сферах. Аким отметил, что Туркестанская область является одним из наиболее динамично развивающихся регионов Казахстана.
Как отмечалось, по итогам 2025 года рост экономики региона составил порядка 14%, объем инвестиций достиг $3,8 млрд, а товарооборот с Узбекистаном — $560 млн.
Особое внимание было уделено совместным инвестиционным проектам с участием узбекских партнеров, включая направления мясного производства, аквакультуры и систем капельного орошения.
Также рассмотрена реализация проекта Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" и перспективы его расширения.
По итогам встречи достигнута договоренность о совместной проработке новых направлений сотрудничества в животноводстве, промышленной кооперации и туризме.
В региональной палате предпринимателей "Атамекен" прошла встреча с представителями бизнес-сообщества, выразившими заинтересованность в расширении взаимодействия с узбекскими партнерами, увеличении взаимной торговли и развитии совместных проектов.
"В ходе обсуждений были подняты вопросы транзита грузов через территорию Узбекистана, расчетов по внешнеторговым контрактам и прохождения приграничных пунктов пропуска. По всем обращениям даны соответствующие разъяснения и достигнута договоренность о поддержании постоянного взаимодействия с Посольством Узбекистана в Астане", — отметили в агентстве.
В завершение визита состоялась встреча с соотечественниками, проживающими в Туркестанской области. Обсуждены вопросы укрепления культурно-гуманитарных связей, развития туристического обмена, поддержки узбекского языка и культуры, а также реализации совместных образовательных и общественных инициатив.
Участники встречи выразили уверенность, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства и добрососедства между двумя странами.