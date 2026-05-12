https://uz.sputniknews.ru/20260512/turkestan-novye-napravleniya-sotrudnichestva-uzbekistana-i-kazaxstana-57501003.html

В Туркестане обсудили новые направления узбекско-казахстанского сотрудничества

В Туркестане обсудили новые направления узбекско-казахстанского сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Достигнута договоренность о совместной проработке новых направлений сотрудничества в животноводстве, промышленной кооперации и туризме.

2026-05-12T11:18+0500

2026-05-12T11:18+0500

2026-05-12T11:18+0500

казахстан

узбекистан

сотрудничество

животноводство

туркестан

туризм

кооперация

орошение земель

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0c/57501464_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_edbd60ba0232b9608f78f9ae006d5038.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Посол Узбекистана в Казахстане Бахтиёр Ибрагимов совершил рабочий визит в Туркестанскую область, где встретился с акимом области Нуралханом Кушеровым, представителями Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и деловыми кругами региона, сообщает ИА "Дунё".На переговорах с руководством региона обсуждены перспективы расширения узбекско-казахстанского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной и туристической сферах. Аким отметил, что Туркестанская область является одним из наиболее динамично развивающихся регионов Казахстана.Как отмечалось, по итогам 2025 года рост экономики региона составил порядка 14%, объем инвестиций достиг $3,8 млрд, а товарооборот с Узбекистаном — $560 млн.Особое внимание было уделено совместным инвестиционным проектам с участием узбекских партнеров, включая направления мясного производства, аквакультуры и систем капельного орошения. Также рассмотрена реализация проекта Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" и перспективы его расширения. По итогам встречи достигнута договоренность о совместной проработке новых направлений сотрудничества в животноводстве, промышленной кооперации и туризме.В региональной палате предпринимателей "Атамекен" прошла встреча с представителями бизнес-сообщества, выразившими заинтересованность в расширении взаимодействия с узбекскими партнерами, увеличении взаимной торговли и развитии совместных проектов.В завершение визита состоялась встреча с соотечественниками, проживающими в Туркестанской области. Обсуждены вопросы укрепления культурно-гуманитарных связей, развития туристического обмена, поддержки узбекского языка и культуры, а также реализации совместных образовательных и общественных инициатив.Участники встречи выразили уверенность, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства и добрососедства между двумя странами.

казахстан

узбекистан

туркестан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

казахстан, узбекистан, сотрудничество, животноводство, туркестан, туризм, кооперация, орошение земель