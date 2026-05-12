Узбекистан увеличит финансовую помощь хлопководству, зернопроизводству и текстилю
В соответствии с указом президента, начиная с 2026 года, Агентство по выплатам в аграрной сфере при Минсельхозе будет компенсировать часть процентных расходов по кредитам, привлекаемым сельхозпроизводителями и перерабатывающими предприятиями.
12:21 12.05.2026 (обновлено: 12:25 12.05.2026)
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Власти Узбекистана планируют внедрить дополнительные меры финансовой поддержки производителей хлопка и пшеницы, а также предприятий текстильной отрасли. Государство будет компенсировать им часть расходов по льготным и коммерческим кредитам. Об этом сообщает
Минюст республики.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому, начиная с урожая 2026 года, Агентство по выплатам в аграрной сфере при Минсельхозе будет компенсировать часть процентных расходов по кредитам, привлекаемым сельхозпроизводителями и перерабатывающими предприятиями.
Для производителей хлопка:
хозяйствам, которые возвращают льготные кредиты в срок, предусмотренный договором, компенсируется 2,5 процентного пункта уплаченных процентов;
хозяйствам, погашающим кредиты до конца урожайного года (до 31 декабря), будет компенсироваться 5 процентных пунктов процентных платежей.
Для производителей пшеницы:
хозяйствам, полностью погасившим льготные кредиты до 1 августа урожайного года, компенсируется 4 процентных пункта уплаченных процентов.
Для текстильных предприятий и хлопково-текстильных кластеров:
по коммерческим кредитам, привлеченным для закупки хлопкового сырья и развития производственной цепочки (переработка и выпуск пряжи), будет компенсироваться часть процентных расходов в диапазоне от 8 до 16 процентных пунктов.
Ожидается, что новые меры позволят укрепить финансовую устойчивость аграрного сектора, снизить кредитную нагрузку на фермерские хозяйства и способствовать дальнейшему развитию перерабатывающей промышленности в стране.