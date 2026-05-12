В Узбекистане приступит к работе новый посол Кувейта — МИД
09:28 12.05.2026 (обновлено: 10:16 12.05.2026)
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовТурки Халид Хамад аль-Микрад назначен новым послом Кувейта в Узбекистане.
В МИД Узбекистана приняли нового посла Кувейта Турки Халида Хамада аль-Микрада. Стороны обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и взаимодействие в рамках международных организаций.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Турки Халид Хамад аль-Микрад стал новым послом Кувейта в Узбекистане. Об этом говорится в Telegram-канале министра иностранных дел Бахтиёра Саидова.
Новый дипломат уже передал копии верительных грамот руководителю МИД Узбекистана.
"Приняли копии верительных грамот нового Посла Государства Кувейт в Узбекистане Е.П. Турки Халида Хамада аль-Микрада. В центре нашей повестки были перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Кувейтом. Отметили, что государственный визит Президента Республики Узбекистан Е.П. Шавката Мирзиёева в Кувейт в феврале 2025 года вывел двусторонние отношения на новый уровень", — написал Саидов.
В ходе встречи стороны также рассмотрели вопросы укрепления взаимодействия в рамках Совета сотрудничества арабских государств Залива, а также других международных и региональных организаций.
В завершение встречи глава внешнеполитического ведомства Узбекистана пожелал Послу успехов в его ответственной и почетной миссии в стране.