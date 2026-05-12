В Узбекистане приступит к работе новый посол Кувейта — МИД

В МИД Узбекистана приняли нового посла Кувейта Турки Халида Хамада аль-Микрада. Стороны обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и взаимодействие в рамках международных организаций.

2026-05-12T10:16+0500

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Турки Халид Хамад аль-Микрад стал новым послом Кувейта в Узбекистане. Об этом говорится в Telegram-канале министра иностранных дел Бахтиёра Саидова. Новый дипломат уже передал копии верительных грамот руководителю МИД Узбекистана.В ходе встречи стороны также рассмотрели вопросы укрепления взаимодействия в рамках Совета сотрудничества арабских государств Залива, а также других международных и региональных организаций.В завершение встречи глава внешнеполитического ведомства Узбекистана пожелал Послу успехов в его ответственной и почетной миссии в стране.

