"Агроэкспресс", Россия, Узбекистан и ЕАЭС: перезапуск и новые проекты

Проект помог выявить главные проблемы агроэкспорта между Узбекистаном, Россией и Казахстаном.

2026-05-13T14:45+0500

видео

В МПЦ Sputnik Узбекистан прошел видеомост на тему: "Агроэкспресс Россия – Узбекистан: основные результаты и дальнейшие планы".Проект "Евразийский агроэкспресс" сегодня объединяет страны ЕАЭС и государства-наблюдатели, а поставки агропромышленной и продовольственной продукции осуществляют ускоренными контейнерными поездами по маршрутам Центральной Азии, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, рассказала гендиректор Дирекции проекта "Евразийский агроэкспресс" Алевтина Кириллова.Также растет интерес к сотрудничеству в формате Китай — Узбекистан — Россия для расширения поставок и запуска новых логистических маршрутов.Директор НИИ "Инновационный транспорт" при ТГТУ Даурен Илесалиев отметил, что проект "Агроэкспресс" помог выявить главные проблемы агроэкспорта между Узбекистаном, Россией и Казахстаном.По его словам, проект показал слабые места инфраструктуры — нехватку современных холодильных складов, проблемы с упаковкой и подготовкой грузов к экспорту.Кроме того, Узбекистан могут подключить к новым международным маршрутам через Северный морской путь и трансарктический коридор. Сейчас прорабатывают маршрут Ташкент — Илецк — Архангельск с выходом на мировые порты. Предварительный объем транзита по этому направлению может достичь 1 млн тонн в год.Параллельно развивается цифровая платформа проекта для агрологистики и торгового финансирования. Интерес к подключению уже проявляет Китай.Отдельное внимание уделяют ускорению перевозок между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Совместно с Минэкономразвития, Минсельхозом и Пограничной службой ФСБ России прорабатывают механизм "бесшовного" прохождения границы для контейнерных поездов с агропродукцией.Крупнейшие российские ритейлеры уже подтвердили объемы перевозок до 30 тыс. тонн грузов в год на первом этапе проекта.По словам Илесалиева, для дальнейшего развития агроэкспорта необходимо активнее подключать науку и современные исследования в сфере логистики.Он напомнил, что еще в Ташкентском институте инженеров железнодорожного транспорта проводили уникальные исследования по срокам и условиям перевозки плодоовощной продукции, а сегодня эту лабораторию уже полностью модернизировали.Сейчас основные поставки идут по уже отработанным направлениям — в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. Для расширения географии экспорта нужны новые научные решения и развитие железнодорожной инфраструктуры.Кроме того, проект прорабатывает запуск ускоренного маршрута Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан.Также ведется работа по подключению узбекско-афганских грузопотоков к международному коридору Север – Юг, однако развитие этого направления пока сдерживает геополитическая ситуация.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

