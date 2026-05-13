"Агроэкспресс", Россия, Узбекистан и ЕАЭС: перезапуск и новые проекты
Проект помог выявить главные проблемы агроэкспорта между Узбекистаном, Россией и Казахстаном.
2026-05-13T14:45+0500
видео, эксклюзив, пресс-центр, sputnik, узбекистан, проект, "агроэкспрессы", россия, казахстан, мнение эксперта, видеомост, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, видео
В МПЦ Sputnik Узбекистан прошел видеомост на тему: "Агроэкспресс Россия – Узбекистан: основные результаты и дальнейшие планы".
Проект "Евразийский агроэкспресс" сегодня объединяет страны ЕАЭС и государства-наблюдатели, а поставки агропромышленной и продовольственной продукции осуществляют ускоренными контейнерными поездами по маршрутам Центральной Азии, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, рассказала гендиректор Дирекции проекта "Евразийский агроэкспресс" Алевтина Кириллова.
"За 2022–2023 годы суммарно перевезено более 1,8 млн тонн продовольственных и агропромышленных грузов", — отметила она.
Также растет интерес к сотрудничеству в формате Китай — Узбекистан — Россия для расширения поставок и запуска новых логистических маршрутов.
Директор НИИ "Инновационный транспорт" при ТГТУ Даурен Илесалиев отметил, что проект "Агроэкспресс" помог выявить главные проблемы агроэкспорта между Узбекистаном, Россией и Казахстаном.
По его словам, проект показал слабые места инфраструктуры — нехватку современных холодильных складов, проблемы с упаковкой и подготовкой грузов к экспорту.
"Агроэкспресс стал стимулом для развития логистики и поиска более эффективных решений для экспортеров", — подчеркнул Илесалиев.
Кроме того, Узбекистан могут подключить к новым международным маршрутам через Северный морской путь и трансарктический коридор. Сейчас прорабатывают маршрут Ташкент — Илецк — Архангельск с выходом на мировые порты. Предварительный объем транзита по этому направлению может достичь 1 млн тонн в год.
Параллельно развивается цифровая платформа проекта для агрологистики и торгового финансирования. Интерес к подключению уже проявляет Китай.
Отдельное внимание уделяют ускорению перевозок между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Совместно с Минэкономразвития, Минсельхозом и Пограничной службой ФСБ России прорабатывают механизм "бесшовного" прохождения границы для контейнерных поездов с агропродукцией.
Крупнейшие российские ритейлеры уже подтвердили объемы перевозок до 30 тыс. тонн грузов в год на первом этапе проекта.
По словам Илесалиева, для дальнейшего развития агроэкспорта необходимо активнее подключать науку и современные исследования в сфере логистики.
Он напомнил, что еще в Ташкентском институте инженеров железнодорожного транспорта проводили уникальные исследования по срокам и условиям перевозки плодоовощной продукции, а сегодня эту лабораторию уже полностью модернизировали.
Сейчас основные поставки идут по уже отработанным направлениям — в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. Для расширения географии экспорта нужны новые научные решения и развитие железнодорожной инфраструктуры.
Кроме того, проект прорабатывает запуск ускоренного маршрута Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан.
Также ведется работа по подключению узбекско-афганских грузопотоков к международному коридору Север – Юг, однако развитие этого направления пока сдерживает геополитическая ситуация.
"Если страны договорятся о едином сквозном тарифе, упростят таможенные процедуры и выстроят общую технологию перевозок, экспортеры сами начнут активнее переходить на Агроэкспресс", — отметил Илесалиев.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан
.