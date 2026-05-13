Президент Узбекистана и глава МИД Бразилии обсудили перспективы сотрудничества двух стран
Стороны подчеркнули важность налаживания системного диалога на высшем уровне, активизации политических и межпарламентских контактов
2026-05-13T09:22+0500
Стороны подчеркнули важность налаживания системного диалога на высшем уровне, активизации политических и межпарламентских контактов.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой, который находится в республике с визитом. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Дипломат передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от бразильского коллеги Луиса Инасиу Лула да Силвы.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-бразильских отношений, подчеркнув важность налаживания системного диалога на высшем уровне, активизации политических и межпарламентских контактов.
“Особое внимание уделено наращиванию объемов взаимной торговли, развитию бизнес-контактов, продвижению совместных проектов в химической, электротехнической, фармацевтической и других отраслях промышленности. Отмечены перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, селекции, туризма, спорта и других направлениях. Для практической реализации поставленных задач предложено создать Межправительственную комиссию”, — говорится в сообщении.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий.