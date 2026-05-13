В Узбекистане появится Комитет по безопасности пищевой продукции

Республика намерена довести экспорт продовольствия до $10 млрд и расширить географию экспорта еще на 100 стран к 2030 году

2026-05-13T11:35+0500

2026-05-13T12:50+0500

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Узбекистане создадут Комитет по безопасности пищевой продукции. Об этом стало известно на совещании по вопросам совершенствования государственного управления в сфере безопасности продуктов питания и поддержки животноводства под председательством президента Шавката Мирзиёева.Как отмечалось, республика намерена довести экспорт продовольственной продукции до $10 млрд и расширить географию экспорта еще на 100 стран к 2030 году.Для достижения этих целей система безопасности продуктов питания должна полностью соответствовать международным стандартам.В настоящее время вопросы безопасности и контроля пищевой продукции находятся в зоне ответственности трех ведомств. В результате между органами санитарии, ветеринарии и карантина не сформирована единая база данных, а отдельные задачи и функции дублируют друг друга. Поэтому предприниматели сталкиваются с лишними хлопотами в процессах экспорта и импорта.На практике контролирующие органы ограничиваются лишь проверкой конечной продукции, не уделяя достаточно внимания внедрению международных стандартов, гарантирующих безопасность пищевой продукции на всех этапах производственной цепочки,В этой связи решено провести глубокую реформу системы безопасности пищевой продукции и создать единую централизованную систему, соответствующую международным требованиям.В новой системе откажутся от устаревших проверок, отменят обязательную сертификацию продуктов питания. Вместо нее внедрят порядок контроля, основанный на оценке рисков.В дальнейшем создадут электронную систему по оперативному оповещению об опасной продукции и ее отзыву из обращения.Кроме того,Развитие животноводства и пастбищного хозяйстваПри Минсельхозе на базе Комитета по развитию ветеринарии и животноводства создадут Агентство по развитию животноводства и пастбищного хозяйства.Ему предстоит довести поголовье крупного рогатого скота до 16,5 млн, овец и коз — до 30 млн, птицы — до 141 млн. Также планируют довести уровень переработки мяса и молока до 50%, долю племенного скота — до 90% и увеличить площади кормовых культур в 1,5 раза.Для расширения кормовой базы и совершенствования племенного животноводства по 1 району в Каракалпакстане и областях республики будут специализироваться на животноводстве.В этих районах разрешат использовать 50% хлопковых и зерновых площадей под посев кормовых культур, на это выделят льготные кредиты под 10% годовых.Все фермерские хозяйства смогут на 20 сотках арендуемых земель без излишней бюрократии строить сооружения и кормовые склады из легких конструкций и силосные ямы.Для финансовой поддержки животноводства с 1 июня коммерческие банки будут предоставлять кредиты сроком до 10 лет под 10% годовых с льготным четырехлетним периодом.Импортеров племенного скота освободят от налога на добавленную стоимость до 2029 года.В банках разместят ресурсы на 1 трлн сумов и $50 млн под 6% годовых. За счет этих средств в текущем году планируют реализовать 1,5 тыс. проектов на 5,5 трлн сумов, создать 25 тыс. рабочих мест и увеличить поголовье крупного рогатого скота на 400 тыс. голов.В республике запустят новую программу по подготовке кадров и увеличению племенного скота. С 1 июня в ведущих аграрных вузах организуют 10-дневные курсы по искусственному осеменению. Ежегодно планируют готовить не менее 1 тыс. специалистов и бесплатно обеспечивать их необходимым оборудованием.За каждого племенного теленка, полученного в домохозяйствах путем искусственного осеменения и пересадки эмбрионов, будут выплачивать субсидию в размере 500 тыс. и 700 тыс. сумов соответственно. На эти цели дополнительно выделят 50 млрд сумов.Президент заслушал предложения предпринимателей и фермеров и дал поручения по эффективной организации новой системы на местах, оказанию им практической поддержки, расширению кормовой базы, племенной работы, мощностей по переработке и экспортных возможностей в животноводстве.

