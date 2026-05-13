В Узбекистане появится Комитет по безопасности пищевой продукции
Республика намерена довести экспорт продовольствия до $10 млрд и расширить географию экспорта еще на 100 стран к 2030 году
2026-05-13T11:35+0500
2026-05-13T12:50+0500
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Узбекистане создадут Комитет по безопасности пищевой продукции. Об этом стало известно на совещании по вопросам совершенствования государственного управления в сфере безопасности продуктов питания и поддержки животноводства под председательством президента Шавката Мирзиёева.
11:35 13.05.2026 (обновлено: 12:50 13.05.2026)
Проверка продуктов в лаборатории
Проверка продуктов в лаборатории
© Sputnik / Максим Блинов
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Узбекистане создадут Комитет по безопасности пищевой продукции. Об этом стало известно на совещании по вопросам совершенствования государственного управления в сфере безопасности продуктов питания и поддержки животноводства под председательством президента Шавката Мирзиёева.
Как отмечалось, республика намерена довести экспорт продовольственной продукции до $10 млрд и расширить географию экспорта еще на 100 стран к 2030 году.
Для достижения этих целей система безопасности продуктов питания должна полностью соответствовать международным стандартам.
В настоящее время вопросы безопасности и контроля пищевой продукции находятся в зоне ответственности трех ведомств. В результате между органами санитарии, ветеринарии и карантина не сформирована единая база данных, а отдельные задачи и функции дублируют друг друга. Поэтому предприниматели сталкиваются с лишними хлопотами в процессах экспорта и импорта.
На практике контролирующие органы ограничиваются лишь проверкой конечной продукции, не уделяя достаточно внимания внедрению международных стандартов, гарантирующих безопасность пищевой продукции на всех этапах производственной цепочки,
В этой связи решено провести глубокую реформу системы безопасности пищевой продукции и создать единую централизованную систему, соответствующую международным требованиям.
“Так, будет создан Комитет по безопасности пищевой продукции, который охватит все надзорные процессы на основе принципа "от поля до стола". Он будет сформирован на базе Агентства по карантину и защите растений, Комитета по развитию ветеринарии и ответственного за безопасность пищевой продукции направления Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия”, — говорится в сообщении.
В новой системе откажутся от устаревших проверок, отменят обязательную сертификацию продуктов питания. Вместо нее внедрят порядок контроля, основанный на оценке рисков.
В дальнейшем создадут электронную систему по оперативному оповещению об опасной продукции и ее отзыву из обращения.
Кроме того,
с 1 января 2029 года экспорт плодоовощной продукции будут осуществлять только через агрологистические центры;
разработают программу по переводу крупных предприятий пищевой промышленности с высоким экспортным потенциалом на международные стандарты анализа рисков и нормы Кодекса Алиментариус. Планируют довести этот показатель до 20% к 2028 году, до 60% — к 2030 году и до 100% — к 2032 году;
в 20 районах, специализирующихся на плодоовощеводстве, наладят деятельность общественных инспекторов, оказывающих содействие в оформлении внутренних фитосанитарных сертификатов;
статистику экспорта фруктов и овощей будут учитывать в том регионе, в котором ее вырастили;
с 2027 года шесть государственных функций, включая лабораторные исследования, вакцинацию животных, дезинфекцию и идентификацию, поэтапно передадут частному сектору;
по каждому виду продукции внедрят систему онлайн-мониторинга. В мобильном приложении "Агро кумакчи" появится электронная система "Полевой дневник" для фермеров и дехкан;
искусственный интеллект будет прогнозировать распространение вредителей и давать необходимые рекомендации дехканам;
планируют вести рейтинг активных и добросовестных фермеров, и предоставлять им дополнительные льготы;
до 1 марта 2027 года запустят единую автоматизированную информационную платформу по безопасности пищевой продукции, интегрированную с системой "единое окно" пограничного контроля, что освободит экспортеров от лишних бюрократических процедур.

“Благодаря новой системе время контроля при импорте будет сокращено с 9 до 2 дней, а при экспорте — с 3 до 1 дня. В результате предприниматели смогут сэкономить 70 миллиардов сумов складских расходов”, — говорится в сообщении.

Развитие животноводства и пастбищного хозяйства
При Минсельхозе на базе Комитета по развитию ветеринарии и животноводства создадут Агентство по развитию животноводства и пастбищного хозяйства.
Ему предстоит довести поголовье крупного рогатого скота до 16,5 млн, овец и коз — до 30 млн, птицы — до 141 млн. Также планируют довести уровень переработки мяса и молока до 50%, долю племенного скота — до 90% и увеличить площади кормовых культур в 1,5 раза.
Для расширения кормовой базы и совершенствования племенного животноводства по 1 району в Каракалпакстане и областях республики будут специализироваться на животноводстве.
В этих районах разрешат использовать 50% хлопковых и зерновых площадей под посев кормовых культур, на это выделят льготные кредиты под 10% годовых.
Все фермерские хозяйства смогут на 20 сотках арендуемых земель без излишней бюрократии строить сооружения и кормовые склады из легких конструкций и силосные ямы.

“До конца года поставлена задача организовать разведение двух миллионов голов крупного рогатого скота на землях 28 746 фермерских хозяйств, располагающих не менее 10 гектарами земли”, — говорится в сообщении.

Для финансовой поддержки животноводства с 1 июня коммерческие банки будут предоставлять кредиты сроком до 10 лет под 10% годовых с льготным четырехлетним периодом.
Импортеров племенного скота освободят от налога на добавленную стоимость до 2029 года.
В банках разместят ресурсы на 1 трлн сумов и $50 млн под 6% годовых. За счет этих средств в текущем году планируют реализовать 1,5 тыс. проектов на 5,5 трлн сумов, создать 25 тыс. рабочих мест и увеличить поголовье крупного рогатого скота на 400 тыс. голов.
В республике запустят новую программу по подготовке кадров и увеличению племенного скота. С 1 июня в ведущих аграрных вузах организуют 10-дневные курсы по искусственному осеменению. Ежегодно планируют готовить не менее 1 тыс. специалистов и бесплатно обеспечивать их необходимым оборудованием.
За каждого племенного теленка, полученного в домохозяйствах путем искусственного осеменения и пересадки эмбрионов, будут выплачивать субсидию в размере 500 тыс. и 700 тыс. сумов соответственно. На эти цели дополнительно выделят 50 млрд сумов.
Президент заслушал предложения предпринимателей и фермеров и дал поручения по эффективной организации новой системы на местах, оказанию им практической поддержки, расширению кормовой базы, племенной работы, мощностей по переработке и экспортных возможностей в животноводстве.
