https://uz.sputniknews.ru/20260514/anesteziologi-reanimatologi-iz-uzbekistana-vstretyatsya-s-zarubejnymi-kollegami-v-grodno-57559232.html
Анестезиологи-реаниматологи из Узбекистана встретятся с зарубежными коллегами в Гродно
Анестезиологи-реаниматологи из Узбекистана встретятся с зарубежными коллегами в Гродно
Sputnik Узбекистан
В рамках съезда состоится конкурс лучших работ по анестезиологии и реаниматологии среди молодых ученых.
2026-05-14T11:48+0500
2026-05-14T11:48+0500
2026-05-14T12:08+0500
узбекистан
медицина
беларусь
казахстан
россия
врачи
гродно
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_84a1635d825706618989878543ba2fea.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Ученые и практики из Узбекистана, Беларуси, России, Казахстана и других стран 14–16 мая примут участие в Х Съезде анестезиологов-реаниматологов Республики Беларусь, сообщается на сайте Гродненского медицинского университета (ГрГМУ).Участники обсудят ключевые задачи развития службы анестезиологии и реаниматологии, вопросы подготовки врачей.Программа форума включает лекции по интенсивной терапии, анестезиологии в ХХI веке, применению их в акушерстве, при критических состояниях, сестринскому уходу в интенсивной терапии, мастер-классы в симуляционном центре ГрГМУ, а также научно-практическую конференцию "Актуальные проблемы детской анестезии и интенсивной терапии".В рамках съезда пройдет конкурс лучших работ по анестезиологии и реаниматологии среди молодых ученых.
узбекистан
беларусь
казахстан
россия
гродно
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_ec956661fa9241151be60861da143a39.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан, медицина, беларусь, казахстан, россия, врачи, гродно
узбекистан, медицина, беларусь, казахстан, россия, врачи, гродно
Анестезиологи-реаниматологи из Узбекистана встретятся с зарубежными коллегами в Гродно
11:48 14.05.2026 (обновлено: 12:08 14.05.2026)
В рамках съезда состоится конкурс лучших работ по анестезиологии и реаниматологии среди молодых ученых.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Ученые и практики из Узбекистана, Беларуси, России, Казахстана и других стран 14–16 мая примут участие в Х Съезде анестезиологов-реаниматологов Республики Беларусь, сообщается
на сайте Гродненского медицинского университета (ГрГМУ).
“Съезд станет ключевой площадкой для профессионального диалога, обмена передовым опытом и демонстрации новейших достижений в анестезиологии и реаниматологии с участием ведущих специалистов из Беларуси и зарубежных стран (Россия, Казахстан, Узбекистан, Армения и др.)”, — говорится в сообщении.
Участники обсудят ключевые задачи развития службы анестезиологии и реаниматологии, вопросы подготовки врачей.
Программа форума включает лекции по интенсивной терапии, анестезиологии в ХХI веке, применению их в акушерстве, при критических состояниях, сестринскому уходу в интенсивной терапии, мастер-классы в симуляционном центре ГрГМУ, а также научно-практическую конференцию "Актуальные проблемы детской анестезии и интенсивной терапии".
В рамках съезда пройдет конкурс лучших работ по анестезиологии и реаниматологии среди молодых ученых.