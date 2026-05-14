Как отличить простуду от аллергии — ответ врача

Когда появляются насморк, кашель и общее недомогание, мы нередко списываем все на очередную простуду. Однако, похожие симптомы могут быть вызваны и аллергической реакцией

2026-05-14T22:01+0500

Простуда часто сопровождается температурой и болью в горле в отличие от аллергии, при которой появляется зуд в носу и глазах, а также чихание, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Ольгу Уланкину.Уланкина пояснила, что аллергия обычно проявляется иначе: температура тела не повышается, но появляется зуд в носу и глазах, многократное приступообразное чихание. Симптомы обычно усиливаются на улице или при контакте с аллергеном, например, при выезде на природу. Длиться они могут неделями.Простуда (или, точнее, острое респираторное вирусное заболевание) вызывается вирусами, такими как риновирусы, коронавирусы, аденовирусы и пр. Человек может заразиться воздушно-капельным путем или при контакте с носителем вируса. Простуда часто начинается постепенно: появляется ощущение першения в горле, затем легкая слабость, к концу дня может подняться температура, а далее — насморк и кашель. Типичная продолжительность болезни — от 5 до 10 дней.Аллергия, напротив, является ответной реакцией иммунной системы на определенные вещества-аллергены, которые, по сути, безвредны для большинства людей. В качестве аллергенов могут выступать пыльца растений, пыль, шерсть животных, некоторые продукты питания, бытовая химия и многое другое. При аллергии организм ошибочно воспринимает аллерген как врага и начинает вырабатывать гистамин. Именно он вызывает знакомые многим симптомы: зуд, слезотечение, отечность слизистых и приступы чихания. Различать эти два состояния критически важно. Противопростудные препараты, которые часто используют без консультации с врачом, не помогут при аллергии, а антигистаминные средства не устранят вирус. Неверно определенная причина симптомов может привести к затягиванию заболевания, осложнениям и неправильному лечению, предупредила врач.

