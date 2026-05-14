Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260514/mirziyoev-prisvoil-pochetnoe-zvanie-senatoru-ikromxonu-najmiddinovu-57555451.html
Мирзиёев присвоил почетное звание сенатору Икромхону Нажмиддинову
Мирзиёев присвоил почетное звание сенатору Икромхону Нажмиддинову
Sputnik Узбекистан
Таким образом глава республики отметил многолетний труд парламентария, председателя Наманганского областного отделения Фонда "Нуроний" в госорганах и общественных организациях, его вклад в реализацию реформ в стране, воспитание молодого поколения
2026-05-14T09:45+0500
2026-05-14T09:56+0500
общество
указ
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6c7f82af79ce1a2d9231fb617e049f63.png
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент РУз Шавкат Мирзиёев присвоил почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси" (Заслуженный наставник молодежи) сенатору Икромхону Нажмиддинову.Таким образом глава республики отметил многолетний труд парламентария, председателя Наманганского областного отделения Фонда "Нуроний" в госорганах и общественных организациях, его вклад в реализацию реформ в стране, воспитание молодого поколения. “За…образцовую деятельность на пути поддержки и обеспечения интересов пожилых людей и ветеранов, укрепления атмосферы взаимного согласия, доброты и милосердия в обществе, воспитания молодого поколения в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, активное участие в общественной жизни, а также в связи с 75-летием со дня рождения присвоить председателю Наманганского областного отделения Фонда "Нуроний", сенатору Нажмиддинову Икромхону почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси", — говорится в тексте указа.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_164:137:1118:853_1920x0_80_0_0_eccab10edeb80915beefd23189b50950.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
общество, указ, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
общество, указ, президент узбекистана, шавкат мирзиёев

Мирзиёев присвоил почетное звание сенатору Икромхону Нажмиддинову

09:45 14.05.2026 (обновлено: 09:56 14.05.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Таким образом глава республики отметил многолетний труд парламентария, председателя Наманганского областного отделения Фонда "Нуроний" в госорганах и общественных организациях, его вклад в реализацию реформ в стране, воспитание молодого поколения.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент РУз Шавкат Мирзиёев присвоил почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси" (Заслуженный наставник молодежи) сенатору Икромхону Нажмиддинову.
Таким образом глава республики отметил многолетний труд парламентария, председателя Наманганского областного отделения Фонда "Нуроний" в госорганах и общественных организациях, его вклад в реализацию реформ в стране, воспитание молодого поколения.
“За…образцовую деятельность на пути поддержки и обеспечения интересов пожилых людей и ветеранов, укрепления атмосферы взаимного согласия, доброты и милосердия в обществе, воспитания молодого поколения в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, активное участие в общественной жизни, а также в связи с 75-летием со дня рождения присвоить председателю Наманганского областного отделения Фонда "Нуроний", сенатору Нажмиддинову Икромхону почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси", — говорится в тексте указа.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0