Мирзиёев присвоил почетное звание сенатору Икромхону Нажмиддинову

2026-05-14T09:45+0500

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент РУз Шавкат Мирзиёев присвоил почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси" (Заслуженный наставник молодежи) сенатору Икромхону Нажмиддинову.Таким образом глава республики отметил многолетний труд парламентария, председателя Наманганского областного отделения Фонда "Нуроний" в госорганах и общественных организациях, его вклад в реализацию реформ в стране, воспитание молодого поколения. “За…образцовую деятельность на пути поддержки и обеспечения интересов пожилых людей и ветеранов, укрепления атмосферы взаимного согласия, доброты и милосердия в обществе, воспитания молодого поколения в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, активное участие в общественной жизни, а также в связи с 75-летием со дня рождения присвоить председателю Наманганского областного отделения Фонда "Нуроний", сенатору Нажмиддинову Икромхону почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси", — говорится в тексте указа.

