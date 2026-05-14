Президент Узбекистана: Мы видим в женщинах Азии огромную созидательную силу
13:09 14.05.2026 (обновлено: 14:29 14.05.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыступление Шавката Мирзиёева на церемонии открытия игр Президентской Олимпиады
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики направил послание участницам второго Азиатского форума женщин, который проходит в Бухаре с участием представителей более 40 зарубежных государств и международных организаций.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Мы видим в женщинах Азии огромную созидательную силу, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем послании участникам второго Азиатского форума женщин.
“Сегодня около половины почти пятимиллиардного населения Азии составляют женщины. Мы видим в них не только олицетворение красоты и нежности, но и огромную созидательную силу, способную ускорить развитие наших стран, повысить благосостояние народов и построить справедливый мир”, — говорится в послании.
Глава Узбекистана добавил, что их высокий профессионализм, знания, богатый опыт, а также стремление к активному сотрудничеству служат эффективной защите прав и интересов женщин в регионе и во всем мире.
Укрепление роли женщин в обществе является не только политической задачей, но и неотъемлемой частью последовательного демократического обновления в процессе построения свободного и благополучного общества, подчеркнул руководитель страны.
Президент отметил, что в Узбекистане создана прочная правовая и институциональная основа обеспечения гендерного равенства:
основной закон в новой редакции и Стратегия "Узбекистан – 2030" укрепили конституционные гарантии защиты прав женщин, материнства и детства;
доля женщин в госуправлении достигла 35%, в сфере предпринимательства — 37%, в политических партиях — 49%, и Узбекистан по данному показателю вошел в число ведущих стран в международных рейтингах. В частности, в рейтинге "Женщины в парламенте" Межпарламентского союза республика поднялась на 35-е место среди 193 стран.
увеличение числа женщин-руководителей в системе исполнительной власти и органах самоуправления на местах обеспечивает их инклюзивное участие в процессе принятия государственных решений;
среди студентов вузов становится все больше девушек, в том числе за последние 5 лет их число среди обучающихся в магистратуре увеличилось в 11 раз:
в 2025 году содействие в обеспечении занятости оказали 2,6 млн женщин;
Узбекистан в международном индексе "Женщины, бизнес и закон" в 2026 году улучшил свои позиции на 43 пункта и занял 48-е место среди 190 государств.
Лидер Узбекистана указал, что в нынешнее сложное время необходимо значительно расширить участие и увеличить долю женщин в экономике, усилить их влияние в государственном и общественном управлении и рационально использовать их интеллектуальный потенциал.
“В этой связи мы заинтересованы в расширении многостороннего партнерства между женщинами-предпринимателями наших государств, проведении бизнес-форумов и международных тренингов. С целью вывести возможности женщин-предпринимателей на новый уровень мы также выдвигаем предложение о создании платформы, которая будет обучать навыкам использования искусственного интеллекта и цифровых технологий, стремительно входящих в нашу жизнь, и поддерживать новые стартап-проекты”, — подчеркнул он.
Мирзиёев напомнил, что 15 мая во всем мире будет широко отмечаться Международный день семьи. В последние годы все более актуальным становится сохранение семейных ценностей и традиций, являющихся прочной опорой общества в странах Востока. Формирование, по его словам, в рамках этого форума сети научных учреждений в странах Азии для исследования института семьи и обмен передовым опытом, безусловно, принесут ожидаемые результаты.
В заключение президент Узбекистана выразил уверенность, что данный форум станет в будущем эффективной площадкой для диалога, который повысит роль женщин в Азии в процессах принятия решений на всех уровнях.
Второй Азиатский форум женщин проходит в Бухаре с участием представителей более 40 зарубежных государств и международных организаций.
В программе — четыре панельные сессии, посвященные повышению активности женщин в сферах науки, инноваций и искусственного интеллекта, обеспечению безопасности в цифровой среде, соцзащите.