Президент Узбекистана: Мы видим в женщинах Азии огромную созидательную силу

Глава республики направил послание участницам второго Азиатского форума женщин, который проходит в Бухаре с участием представителей более 40 зарубежных государств и международных организаций.

2026-05-14T13:09+0500

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Мы видим в женщинах Азии огромную созидательную силу, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем послании участникам второго Азиатского форума женщин. Глава Узбекистана добавил, что их высокий профессионализм, знания, богатый опыт, а также стремление к активному сотрудничеству служат эффективной защите прав и интересов женщин в регионе и во всем мире.Укрепление роли женщин в обществе является не только политической задачей, но и неотъемлемой частью последовательного демократического обновления в процессе построения свободного и благополучного общества, подчеркнул руководитель страны.Президент отметил, что в Узбекистане создана прочная правовая и институциональная основа обеспечения гендерного равенства:Лидер Узбекистана указал, что в нынешнее сложное время необходимо значительно расширить участие и увеличить долю женщин в экономике, усилить их влияние в государственном и общественном управлении и рационально использовать их интеллектуальный потенциал.Мирзиёев напомнил, что 15 мая во всем мире будет широко отмечаться Международный день семьи. В последние годы все более актуальным становится сохранение семейных ценностей и традиций, являющихся прочной опорой общества в странах Востока. Формирование, по его словам, в рамках этого форума сети научных учреждений в странах Азии для исследования института семьи и обмен передовым опытом, безусловно, принесут ожидаемые результаты.В заключение президент Узбекистана выразил уверенность, что данный форум станет в будущем эффективной площадкой для диалога, который повысит роль женщин в Азии в процессах принятия решений на всех уровнях.Второй Азиатский форум женщин проходит в Бухаре с участием представителей более 40 зарубежных государств и международных организаций.В программе — четыре панельные сессии, посвященные повышению активности женщин в сферах науки, инноваций и искусственного интеллекта, обеспечению безопасности в цифровой среде, соцзащите.

