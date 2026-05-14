https://uz.sputniknews.ru/20260514/s-chem-rossiyskie-kompanii-priexali-na-energeticheskuyu-nedelyu-v-uzbekistan-57568584.html

С чем российские компании приехали на Энергетическую неделю в Узбекистан

С чем российские компании приехали на Энергетическую неделю в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Россию на мероприятиях недели представляли порядка 70 компаний, включая объединенный стенд Российского экспортного центра, а также коллективные экспозиции Санкт-Петербурга и Челябинской области

2026-05-14T18:10+0500

2026-05-14T18:10+0500

2026-05-14T18:10+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

энергетика

выставка

россия

ташкент

санкт-петербург

челябинская область

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0e/57571501_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_301e5993609da34cda763d2b3e63ea8e.jpg

В Ташкенте завершилась "Энергетическая неделя Узбекистана – 2026". Она включала в себя такие значимые события, как энергетический форум, международные выставки и профильные конференции, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие проходило в выставочном комплексе CAEx Uzbekistan с 12 по 14 мая. Его организатором выступила международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнеры — ICA Eurasia Group и Congresses of Central Asia. Официальную поддержку оказали Минэнерго республики и АО "Узбекнефтегаз".Всего в событиях Энергетической недели приняли участие 580 компаний и брендов из 34 стран, среди которых Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Китай, Россия, Узбекистан и другие.Россию представляли порядка 70 компаний, включая объединенный стенд Российского экспортного центра, а также коллективные экспозиции Санкт-Петербурга и Челябинской области.В рамках Энергетической недели прошли большие международные выставки — "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2026" и "Энергетика, энергосбережение, альтернативные источники энергии — Power Uzbekistan 2026" со специализированным разделом "Зеленые энергосберегающие технологии — GETCA 2026".На выставку нефти и газа из России приехали 46 компаний в рамках национальной экспозиции, включая коллективные стенды регионов. Они продемонстрировали современные технологии и услуги, а также оборудование для нефтегазового сектора.Заместитель генерального директора Санкт-Петербургского центра поддержки экспорта Матвей Медведев рассказал о коллективном стенде Северной столицы РФ, где было представлено пять предприятий, производящих достаточно широкий спектр товаров и услуг, начиная от программного обеспечения для нефтегазовой отрасли и заканчивая решениями для автоматизации, в том числе атомных электростанций и других энергетических производств.Беларусь на выставке была представлена Национальным павильоном из шести компаний, которые показали современные технологические решения отрасли, связанные с переработкой углеводородов.Еще одним ключевым мероприятием недели стала выставка энергетики, энергосбережения и альтернативных источников энергии, где демонстрировали современное оборудование, технологии, инновации и цифровые решения в сфере.Консультант по внешнеэкономической деятельности Центра поддержки экспорта Чувашской Республики Андрей Смирнов рассказал о том, с чем приехал на выставку этот регион России.Он добавил, что на полях выставки прошли продуктивные переговоры и встречи.Также в рамках "Энергетического форума Узбекистана", темой которого стала "Новая энергетика: инновации, устойчивость, региональная кооперация", состоялись международные нефтегазовая и энергетическая конференция и молодежный энергетический блок Young Energy Section. На полях энергетической недели также подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве, прошли встречи в форматах G2B и B2B.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

россия

ташкент

санкт-петербург

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео, эксклюзив, узбекистан, энергетика, выставка, россия, ташкент, санкт-петербург, челябинская область, сотрудничество, видео