С чем российские компании приехали на Энергетическую неделю в Узбекистан
Россию на мероприятиях недели представляли порядка 70 компаний, включая объединенный стенд Российского экспортного центра, а также коллективные экспозиции Санкт-Петербурга и Челябинской области
Россию на мероприятиях недели представляли порядка 70 компаний, включая объединенный стенд Российского экспортного центра, а также коллективные экспозиции Санкт-Петербурга и Челябинской области.
В Ташкенте завершилась "Энергетическая неделя Узбекистана – 2026". Она включала в себя такие значимые события, как энергетический форум, международные выставки и профильные конференции, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие проходило в выставочном комплексе CAEx Uzbekistan с 12 по 14 мая. Его организатором выступила международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнеры — ICA Eurasia Group и Congresses of Central Asia. Официальную поддержку оказали Минэнерго республики и АО "Узбекнефтегаз".
Всего в событиях Энергетической недели приняли участие 580 компаний и брендов из 34 стран, среди которых Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Китай, Россия, Узбекистан и другие.
Россию представляли порядка 70 компаний, включая объединенный стенд Российского экспортного центра, а также коллективные экспозиции Санкт-Петербурга и Челябинской области.
В рамках Энергетической недели прошли большие международные выставки — "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2026" и "Энергетика, энергосбережение, альтернативные источники энергии — Power Uzbekistan 2026" со специализированным разделом "Зеленые энергосберегающие технологии — GETCA 2026".
На выставку нефти и газа из России приехали 46 компаний в рамках национальной экспозиции, включая коллективные стенды регионов. Они продемонстрировали современные технологии и услуги, а также оборудование для нефтегазового сектора.
Заместитель генерального директора Санкт-Петербургского центра поддержки экспорта Матвей Медведев рассказал о коллективном стенде Северной столицы РФ, где было представлено пять предприятий, производящих достаточно широкий спектр товаров и услуг, начиная от программного обеспечения для нефтегазовой отрасли и заканчивая решениями для автоматизации, в том числе атомных электростанций и других энергетических производств.
"Узбекистан является одним из ключевых торговых партнеров Санкт-Петербурга, поэтому все присутствующие здесь компании уже имеют опыт работы с узбекскими партнерами. Однако каждый из наших участников рассматривает Узбекистан как ключевой рынок развития", — добавил он.
Беларусь на выставке была представлена Национальным павильоном из шести компаний, которые показали современные технологические решения отрасли, связанные с переработкой углеводородов.
"На нашем стенде представлены пять флагманов — предприятий нефтехимической промышленности. На данный момент мы сотрудничаем со странами Центральной Азии. Приехали в Узбекистан, чтобы расширить наше сотрудничество, для заключения меморандумов и контрактов", — рассказала ведущий специалист отдела анализа ВЭД и сотрудничества со странами СНГ концерна "Белнефтехим" Ольга Ткачик.
Еще одним ключевым мероприятием недели стала выставка энергетики, энергосбережения и альтернативных источников энергии, где демонстрировали современное оборудование, технологии, инновации и цифровые решения в сфере.
Консультант по внешнеэкономической деятельности Центра поддержки экспорта Чувашской Республики Андрей Смирнов рассказал о том, с чем приехал на выставку этот регион России.
"Мы на этой выставке уже второй раз. Привезли шесть малых и средних предприятий, которые производят широкий спектр продукции, начиная от трансформаторов и заканчивая кабельной продукцией", — сказал он.
Он добавил, что на полях выставки прошли продуктивные переговоры и встречи.
"Мы рассчитываем, что наши контакты, полученные во время этой выставки, найдут продолжение в дальнейшем развитии нашего сотрудничества", — заключил он.
Также в рамках "Энергетического форума Узбекистана", темой которого стала "Новая энергетика: инновации, устойчивость, региональная кооперация", состоялись международные нефтегазовая и энергетическая конференция и молодежный энергетический блок Young Energy Section. На полях энергетической недели также подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве, прошли встречи в форматах G2B и B2B.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
.