Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан — цель визита

Участники мероприятия обсудят вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и экологической сферах, а также в области развития цифровой инфраструктуры, инновационных технологий и практического применения ИИ.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстан Касым-Жомарта Токаева отбыл в эту страну с рабочим визитом.Глава государства примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в городе Туркестане на тему "Искусственный интеллект и цифровое развитие". В повестку дня заседания, которое пройдет под темой "Искусственный интеллект и цифровое развитие", включены вопросы дальнейшего углубления регионального сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и экологической сферах.Особое внимание лидеры уделят развитию цифровой инфраструктуры, внедрению инновационных технологий и практическому применению искусственного интеллекта.Главы делегаций также рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной повестки.По итогам мероприятия предусматривается принятие Туркестанской декларации.

