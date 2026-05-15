Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан — цель визита
2026-05-15T11:16+0500
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстан Касым-Жомарта Токаева отбыл в эту страну с рабочим визитом.Глава государства примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в городе Туркестане на тему "Искусственный интеллект и цифровое развитие". В повестку дня заседания, которое пройдет под темой "Искусственный интеллект и цифровое развитие", включены вопросы дальнейшего углубления регионального сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и экологической сферах.Особое внимание лидеры уделят развитию цифровой инфраструктуры, внедрению инновационных технологий и практическому применению искусственного интеллекта.Главы делегаций также рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной повестки.По итогам мероприятия предусматривается принятие Туркестанской декларации.
