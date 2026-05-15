https://uz.sputniknews.ru/20260515/prezident-uzbekistana-vstrecha-lider-turtsii-57595399.html
Президент Узбекистана провел встречу с лидером Турции — тема переговоров
Президент Узбекистана провел встречу с лидером Турции — тема переговоров
Sputnik Узбекистан
Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.
2026-05-15T15:31+0500
2026-05-15T15:31+0500
2026-05-15T16:04+0500
кыргызстан
садыр жапаров
шавкат мирзиёев
туркестан
встреча
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0f/57595568_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d015141d307afbe3033d986270b14259.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В рамках неформального саммита Организации тюркских государств президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Было отмечено, что официальный визит узбекского лидера в Анкару в январе текущего года вывел узбекско-турецкие отношения всеобъемлющего стратегического партнерства на новый, более высокий уровень.С начала текущего года наблюдается динамичный рост объемов взаимного товарооборота, количества совместных предприятий и авиарейсов между странами. Сформирован и последовательно реализуется солидный портфель проектов с участием турецких компаний. Лидеры Узбекистана и Турции также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
https://uz.sputniknews.ru/20260424/uzbekistan-turtsiya-uglublyayut-sotrudnichestvo-v-voennoy-sfere-57119615.html
туркестан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0f/57595568_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_073189082bb66cb41e9ff870e1d54aa3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кыргызстан, садыр жапаров, шавкат мирзиёев, туркестан, встреча
кыргызстан, садыр жапаров, шавкат мирзиёев, туркестан, встреча
Президент Узбекистана провел встречу с лидером Турции — тема переговоров
15:31 15.05.2026 (обновлено: 16:04 15.05.2026)
Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В рамках неформального саммита Организации тюркских государств президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Было отмечено, что официальный визит узбекского лидера в Анкару в январе текущего года вывел узбекско-турецкие отношения всеобъемлющего стратегического партнерства на новый, более высокий уровень.
"Во исполнение важных договоренностей, достигнутых на высшем уровне, продолжаются активные контакты и обмены, создана новая система взаимодействия между министерствами и ведомствами, что способствует эффективному развитию многопланового сотрудничества", — отметили участники встречи.
С начала текущего года наблюдается динамичный рост объемов взаимного товарооборота, количества совместных предприятий и авиарейсов между странами. Сформирован и последовательно реализуется солидный портфель проектов с участием турецких компаний.
Лидеры Узбекистана и Турции также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.