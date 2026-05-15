Россия возглавила список стран, популярных среди узбекистанских студентов

Чаще всего граждане Узбекистана выбирают российское образование. За первые 3 месяца 2026 года в РФ с этой целью выехал 1 241 человек.

2026-05-15T18:30+0500

По данным Национального комитета по статистике, в январе–марте 2026 года 5 862 гражданина Узбекистана выехали за границу с целью обучения. Это на 1,6 тысячи человек или на 21,2 % меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Среди стран, куда уехали учиться узбекистанцы, в первом квартале первое место занимает Россия —1 241 человек или 21,2% от общего числа. В тройку основных стран входит также Южная Корея (1 131 человек) и Кыргызстан (1 059).По итогам 2025 года число граждан Узбекистана, выехавших на учебу за рубеж, снизилось на 19,3% — до 28 954 человек, в том числе в РФ — до 6 498 сограждан (минус 24,7%), но учебные заведения РФ остаются самыми востребованными у жителей страны.Страны, которые чаще всего посещали граждане Узбекистана с целью обучения за этот период — в инфографике Sputnik Узбекистан.

