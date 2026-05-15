Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Под контроль российской армии перешли Чаривное в Запорожской области и Чайковка в Харьковской области.

2026-05-15T16:14+0500

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области, сообщило Минобороны России.Подразделения российской группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. В зоне ответственности "Востока" украинские вооруженные формирования потеряли свыше 1 940 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, 60 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.Кроме того, российская армия установила контроль над Чайковкой Харьковской области.За неделю нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда националистического формирования "Кракен". Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 990 военнослужащих, 79 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы.

