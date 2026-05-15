https://uz.sputniknews.ru/20260515/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-spetsoperatsiya-57595807.html
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Sputnik Узбекистан
Под контроль российской армии перешли Чаривное в Запорожской области и Чайковка в Харьковской области.
2026-05-15T16:14+0500
2026-05-15T16:14+0500
2026-05-15T16:21+0500
сво
спецоперация
россия
украина
минобороны рф
спецоперация россии по защите донбасса
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0f/57596058_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_ce59e85ec0e0797031aa8672248bdfd3.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области, сообщило Минобороны России.Подразделения российской группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. В зоне ответственности "Востока" украинские вооруженные формирования потеряли свыше 1 940 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, 60 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.Кроме того, российская армия установила контроль над Чайковкой Харьковской области.За неделю нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда националистического формирования "Кракен". Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 990 военнослужащих, 79 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0f/57596058_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_18ca6a844ac182792db161070e2e5bda.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво, спецоперация, россия, украина, минобороны рф
сво, спецоперация, россия, украина, минобороны рф
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
16:14 15.05.2026 (обновлено: 16:21 15.05.2026)
Под контроль российской армии перешли Чаривное в Запорожской области и Чайковка в Харьковской области.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в течение прошедших суток освободили населенный пункт Чаривное Запорожской области", — говорится в сводке ведомства.
Подразделения российской группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника.
"За неделю нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ", — говорится в сводке российского министерства.
В зоне ответственности "Востока" украинские вооруженные формирования потеряли свыше 1 940 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, 60 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
Кроме того, российская армия установила контроль над Чайковкой Харьковской области.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Чайковка Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства.
За неделю нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда националистического формирования "Кракен".
Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 990 военнослужащих, 79 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы.