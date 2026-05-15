рус
Шавкат Мирзиёев и лидеры стран ОТГ посетили мавзолей Ахмада Яссави в Туркестане
Шавкат Мирзиёев и лидеры стран ОТГ посетили мавзолей Ахмада Яссави в Туркестане
Президент Узбекистана прибыл в Казахстан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совместно с главами делегаций стран-участниц Организации тюркских государств ознакомился с историко-культурным центром города Туркестана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Высокие гости посетили один из величайших памятников исламской архитектуры Центральной Азии и главный духовный символ Казахстана – мавзолей Ходжи Ахмада Яссави.Лидеры отдали дань уважения памяти выдающегося суфийского поэта и мыслителя.Главы делегаций также ознакомились с визит-центром музея-заповедника "Хазрет Султан". Здесь созданы современные условия для приема посетителей, проведения выставок и представления богатого историко-культурного наследия Туркестана.Особое место в центре занимает "Зал редких экспонатов", открытый как постоянная музейная экспозиция, направленная на сохранение, изучение и популяризацию уникального наследия средневековой эпохи.В экспозиции представлены редкие исторические реликвии, связанные с мавзолеем Ходжи Ахмада Яссави, включая подлинные артефакты XIV–XV веков, образцы средневекового декоративного искусства, керамики и архитектурного убранства. Среди них – подлинная дверь усыпальницы, погребальное покрывало Ходжи Ахмада Яссави, бронзовые подсвечники, подаренные Амиром Темуром, а также археологические и керамические находки, раскрывающие древнюю историю Туркестана.Отмечено, что такие памятники и культурные проекты имеют важное значение для сохранения духовного наследия, укрепления исторической памяти, а также дальнейшего сближения братских народов, связанных общими корнями, верой и традициями.
17:32 15.05.2026
"Мавзолей, возведенный в конце XIV века по приказу Амира Темура, сегодня входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из наиболее выдающихся памятников средневековой исламской архитектуры в Центральной Азии. Его строительство началось в 1389–1391 годах и продолжалось до конца XIV века. В создании комплекса участвовали мастера Средней Азии, а также зодчие и декораторы из других регионов", — говорится в сообщении.
