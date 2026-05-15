Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркестан — фото
В международном аэропорту "Хазрет Султан" высокого гостя встретили официальные лица.
2026-05-15T12:12+0500
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Туркестан, сообщает пресс-служба главы государства.В международном аэропорту "Хазрет Султан" высокого гостя встретили Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и другие официальные лица.Сегодня президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств.Также главы делегаций-участниц саммита посетят исторические памятники и культурные объекты Туркестана.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Туркестан, сообщает пресс-служба главы государства.
В международном аэропорту "Хазрет Султан" высокого гостя встретили Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и другие официальные лица.
Сегодня президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств.
Также главы делегаций-участниц саммита посетят исторические памятники и культурные объекты Туркестана.
