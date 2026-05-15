В Узбекистане создадут 168 тысяч гектаров индустриальных садов
В ближайшие годы в отрасль планируется привлечь $2 млрд инвестиций, создать 258 тысяч рабочих мест и довести экспорт продовольственной продукции до $10 млрд к 2030 году.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам увеличения числа интенсивных садов промышленного типа в регионах.Было отмечено что в республике насчитывается 572,6 тысячи гектаров садов и виноградников, которые обеспечивают экспорт на сумму $1 млрд в год и служат источником дохода для 882 тысяч человек.Вместе с тем, подчеркнуто, что в условиях ограниченных земельных и водных ресурсов рост в отрасли необходимо обеспечивать не только путем расширения площадей, но и за счет повышения урожайности и доходности с каждого гектара. Также проанализировано состояние имеющихся садов и виноградников. Необходимо обновить 61 тысячу гектаров устаревших и 18 тысяч гектаров непродуктивных садов. В некоторых регионах с таких площадей получают всего около 5 тонн урожая с гектара, а годовой доход не достигает даже 10 млн сумов.Например, в Папском районе насчитывается 1,2 тыс. гектаров старых и малопродуктивных садов, модернизация которых за счет экспортоориентированных сортов и агрологистики позволит в разы увеличить урожайность и доходность. Эффективность интенсивного садоводства уже подтверждает черешневый сад площадью 84 гектара, где молодые деревья дают до 7 тонн урожая с гектара, а продукция экспортируется по цене $8 за килограмм.В связи с этим предложено ввести новый порядок работы со старыми и непригодными садами. Так, Агентство по развитию агропромышленности получит полномочия признавать сады и виноградники непригодными с последующим созданием на их месте индустриальных садов или переводом земель в категорию пашни. Если в течение года участки не будут обновлены, предлагается повысить налоги на воду и землю, а еще через год — ограничить водозабор.Президент поручил цифровизировать контроль за использованием земель, внедрив систему спутникового мониторинга старых и новых индустриальных садов. Для обновления садов на приусадебных участках и в фермерских хозяйствах населению планируется выдавать до 50 саженцев или займы до 2 млн сумов, а фермерам — кредиты до 150 млн сумов.Для финансирования и сопровождения проектов за регионами закрепят 9 коммерческих банков. Они будут не только передавать предпринимателям готовые индустриализированные сады, но и в течение двух лет оказывать агротехническую, финансовую и организационную поддержку.На совещании одобрено внедрение новой системы поддержки предпринимателей, создающих интенсивные сады. Компании Agrostar будут участвовать в проектах на долевой основе, вкладывая до 50% капитала, тогда как доля предпринимателя будет формироваться за счет права аренды земли.Предпринимателям предоставят право выкупить долю компании "Agrostar" в течение 7 лет по частям, без пересмотра ее стоимости. Такая система создаст заинтересованность и для владельцев старых садов: за счет доходов от обновленных садов они смогут постепенно выкупить долю и впоследствии стать единоличным владельцем сада.Для реализации проектов банки будут выдавать льготные кредиты до 120 млн сумов на гектар с компенсацией половины процентной ставки при своевременном погашении. Также в течение трех лет предусмотрены субсидии по 5 млн сумов на гектар для покрытия расходов по уходу за индустриальными садами.Для приобретения водосберегающих технологий, саженцев плодовых культур и сельскохозяйственной техники предприниматели смогут пользоваться услугами исламского финансирования.Президент одобрил предложения предпринимателей о введении нулевой ставки НДС на саженцы плодовых культур и льготную плату за воду для садов с водосберегающими технологиями — 1 сум в течение 5 лет.Также поручено ускорить обновление старых садов, развитие индустриального садоводства, агрологистики и переработки, а также усилить взаимодействие банков, хокимиятов и предпринимателей.
09:31 15.05.2026 (обновлено: 09:44 15.05.2026)
