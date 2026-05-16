Пиджак деда помнит Победу: семья из Ташкента передает память о войне четвертому поколению
© Из личного архива Миразиза СагатоваВетеран Великой Отечественной войны, военный врач Варис Сагатов
© Из личного архива Миразиза Сагатова
Эксклюзив
Он прошел всю войну, был другом генерала Сабира Рахимова, дважды возвращался к жизни буквально с того света, а после Победы всю жизнь работал врачом и помогал людям — история Вариса Сагатова в материале Sputnik.
День Победы в семье ветерана Великой Отечественной войны Вариса Сагатова — главный и самый любимый праздник. В уютном доме в махалле "Кукча дарвоза", расположенной в старогородской части Ташкента, собираются все родственники.
У ветерана пятеро детей, 11 внуков, правнуки и праправнуки... 9 мая дом наполняется звонкими детскими голосами. Звучат песни военных лет, рассказы о войне, мужестве солдат, страшных боях, генерале Сабире Рахимове, гвардии капитане медицинской службы Сагатове и радости встречи Победы.
Есть в семье добрая традиция: каждый год, в День Победы, все дети примеряют парадный пиджак деда — красивый, статный, с орденами и медалями. В этом пиджаке — голос и тепло отца и память о человеке, который когда-то ушел на войну, чтобы спустя десятилетия здесь и во всем мире звучал детский смех.
В послужном списке ветерана — множество благодарностей: за освобождение городов Гнев и Староград, за овладение городами Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг, за отличные боевые действия при освобождении города и крепости Гданьск и многие другие. Трепетно хранят дома орден Отечественной войны II степени, медали "За боевые заслуги", "Ветеран ударной армии", "Жасорат", "Ветеран 65-ой армии", "За победу над Германией", юбилейные медали…
"В Польше весной 45-го года отец зашел к генералу Рахимову, чтобы отпроситься домой в Ташкент к больной матери. На что генерал сказал ему: "Подожди немного, вот закончим эту операцию и вместе поедем". Некоторое время спустя генерал был смертельно ранен. Отец был в числе врачей, которые его осматривали и среди тех, кто позже провожал его в последний путь", — говорит Мирвали Варисович, сын капитана Сагатова.
А уже в мирное время он выступал на открытии памятника Сабиру Рахимову в Ташкенте.
"Да и сам папа в войне не раз встречался со смертью, был ранен, контужен, переболел тифом. Дважды он оказывался в морге. Когда все уже считали его мертвым, в последний момент он подавал признаки жизни", — рассказывает дочь ветерана Саида Варисовна.
История с ранением тоже случилась интересная. В одном из освобожденных городов во время отдыха к капитану Сагатову подошла немецкая овчарка и легла рядом, у ног, посчитав его новым хозяином.
"Отец немного говорил по-немецки и поэтому смог найти с ней общий язык, она понимала его команды. Дал ей кличку — Джек. Долгое время они были вместе. Однажды собака спасла его от смерти, увидев немца и залаяв, тем самым дав понять, что нужно укрыться. Но вот ранить отца немцу все-таки удалось", — рассказывает младший сын ветерана Миразиз Варисович.
Была еще и история с прирученным конем немецкого генерала, которого враги оставили при отступлении, и множество других историй, которые показывают, как трепетно относился капитан Сагатов ко всему живому.
В мирное время он продолжил лечить и спасать жизни, работал в различных медицинских учреждениях Ташкента. 43 года, с 1950-й по 1992-й, был главным врачом Кожно-венерологического диспансера № 3 со стационаром в Ташкенте. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию, обучал студентов — будущих медиков.
"У нашего папы много почетных грамот и благодарностей от Министерства здравоохранения, две почетные грамоты президиума Верховного Совета УзССР (1954 и 1960 годы), а в 1990 году он получил почетную грамоту за долголетнюю плодотворную работу и активное участие в общественно-политической жизни лично от первого президента Республики Узбекистан И. А. Каримова. Он — врач высшей категории, заслуженный врач Узбекской ССР. Папа был требовательным к себе в работе. Его считали самым строгим эпидемиологом города, и об этом даже ходили легенды. И честно работать он приучил нас. Мы видели, как он вкладывает душу и сердце в свое дело, поэтому, видимо, решили продолжать его: в медицине, науке и педагогике", — говорит еще одна дочь ветерана Фарида Варисовна.
Трое дочерей Вариса Сагатова пошли по его стопам, стали врачами: Саида работала невропатологом, Фарида — эпидемиологом, Умида — кожвенерологом. Сын Мирвали работал в структуре Академии наук, а Миразиз и сейчас является заведующим кафедры информационных технологий в Ташкентском государственном техническом университете.
"Отец все время подчеркивал, что самый большой капитал — это знание. "Даже если в руках нет ничего материального, знания вам в последующем принесут и духовное, и материальное благополучие", — говорил он нам. Также мы воспитали своих детей, все они имеют высшее образование, и среди них есть те, кто имеет научные степени и звания", — рассказывает Миразиз Варисович, также доктор наук, профессор.
Всего год не дожил Варис Сагатович до золотой свадьбы с любимой супругой Учкуной Ахмедовной: вместе они 49 лет рука об руку проходили все послевоенные трудности.
"Замуж я вышла в 18 лет, пятерых родила. Время было непростое. И училась, и работала, и за детьми смотрела. Отец и мать супруга были в возрасте, за ними тоже смотрела", — вспоминает она.
История жизни Учкуной Ахмедовны тоже очень интересная и непростая. Ее отца Исломбека репрессировали, расстреляли в 1937 году. Мать Хафиза, будучи молодой, осталась одна, позже вышла замуж, и отчим, Ахмаджон-ака, заменил девочке отца. Сама мама поступила во ВГИК на режиссерские курсы, но не окончила вуз: тогда маленькая Учкуной заболела пневмонией, нужно было вернуться обратно домой. Однако в архиве семьи сохранился фильм "Член правительства", где мама Хафиза исполнила роль в массовке. Есть еще в воспоминаниях Учкуной-опы история о том, как она в 18 лет поехала на физкультурный парад в Москву, где впервые увидела Сталина.
Будучи в браке, тридцать лет она проработала в школе-интернате (здесь дети жили на протяжение недели, а на выходные их забирали родители), отдавая и там каждому ребенку частичку любви и тепла.
"Первые годы мы с супругом жили на Чакаре (район старого города Ташкенте) в его родительском доме. Там проживало несколько семьей. Как-то гостивший у нас товарищ супруга увидел, что мы живем в тесноте, посоветовал приобрести землю и построить дом. Следуя его совету, мы получили землю, взяли ссуду. Помню, муж тогда пришел грустный, денег на оформление дома не было. А я как раз не так давно родила четвертого ребенка, получила декретные — 200 рублей. Отдала их мужу. И мы начали строить этот дом", — рассказывает вдова ветерана.
Так, своими руками они строили дом. Будучи беременной, Учкуной-опа сама помогала мужу, возила тележки с раствором для стройки. Здесь родился их самый младший ребенок Миразиз. В этом доме Учкуной и Варис с пятью детьми и родителями супруга прожили больше 40 лет вместе. Учкуной очень хорошо заботилась о родителях супруга, также, как заботилась и заботиться сегодня супруга Миразиза Нигора о родителях мужа.
Детей Варис-ака очень любил.
"Наши родители были почетными родителями школы № 186. Все мы пятеро там учились. Папа долгое время был председателем родительского комитета. Когда старшая сестра была в десятом классе, я пошел в первый", — рассказывает Миразиз Варисович.
В семье очень любили гостей. Люди приходили получить совет по жизни, уважая мудрость ветерана, помогал он и по части медицины, и здоровья, всегда давал мудрые и дельные наставления.
"В плане воспитания, культуры, моральных и семейных ценностей отец был очень строгим. Благодаря ему у нас, наших детей и внуков, то, что связано с Родиной, Великой Отечественной войной — свято", — добавляет Фарида Варисовна.
После войны капитан Сагатов активно участвовал в жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Помогал товарищам. Часто ездил на встречи с однополчанами в города России, Беларуси, Украины, Польши и Бельгии.
А еще занимался военно-патриотическим воспитанием в махалле.
"Был однажды такой случай, когда папа возвращался с работы и увидел, как несколько парней с нашей улицы без дела сидели неподалеку от нашего дома. Он подошел к ним, сказал: "Лучше бы дома книжку читали, домашними делами или спортом занимались". А потом сам купил теннисный стол и сетки для волейбола, чтобы ребята не слонялись без дела, а, действительно, занимались спортом", — рассказывает Миразиз Варисович.
И в махалле "Кукча дарвоза" вспоминают все, что связано с ветераном и тем, что он делал на войне и после нее.
"Сейчас в нашей махалле участников войны уже не осталось, но на День памяти и почестей нас они собрали нас, их родственников, а также воинов-афганцев. Говорили о том, что хранят память и рассказывают о подвигах наших отцов следующим поколениям", — добавляет Миразиз Варисович.
В семье Варис Сагатович был любящим отцом.
"Больше он любил и баловал нас, девочек. Сопереживал нам, ему мы всегда могли рассказать обо всех своих мыслях и секретах. А вот сыновей он воспитывал строго, в военном духе", — добавляет Фарида Варисовна.
А еще и на войне, и в мирное время капитан Сагатов очень любил спорт.
В семье сохранилась история о том, что даже на фронте, между боями, он умудрялся найти время, чтобы поиграть в футбол и шахматы с сослуживцами.
С 1966 года ветераны и медики стали периодически собираться, чтобы поговорить о прошлом и будущем, но в основном поиграть в шахматы: так родился шахматный клуб. Потом к нему стали присоединяться и знакомые. В разные годы он объединил знаменитых ветеранов, медиков, академиков, ученых и поэтов: Ёркина Туракулова, Хамдама Усманова, Содика Азимова, Пулата Мумина, Эркина Вахидова, Солиха Умарова, Вариса Сагатова, Тухтабоя Рахимжонова и Вали Шомирзаева, Халима Усманходжаева, Носыра Мухиддинова, Турсуна Рашидова, Куйсына Абдуллаева, Наби Маджидова, Маруфа Абрарова, Сойибжона Негматова, Джалолиддина Мухиддинова, Собита Насырходжаева.
"Когда мне было шесть лет, отец принес шахматы и всех пятерых детей научил играть. И эти шахматы у меня сейчас дома, я храню их, это тоже уже наша семейная реликвия, и играю уже со своими детьми и внуками", — добавляет Миразиз Варисович.
А еще Варис Сагатович обожал футбол, болел за "Пахтакор"и не пропускал ни одной игры.
"Помню, мы всегда вместе ходили на стадион. Папа получал пропуск на целый сезон на двоих, если вдруг он уходил без меня, я очень плакала", — делится Саида Варисовна.
И эту любовь к футболу ветеран передал детям и внукам: у Миразиза Варисовича сегодня целая коллекция футбольных мячей со всего мира, он играет в футбол за университетскую команду вместе с сыном Мирхусаном и тоже не пропускает ни одного важного матча.
Сегодня многое в доме, где жил ветеран, напоминает о нем. Здесь сохранили мебель и даже двери, которые своими руками ставили родители в сложные времена. Есть здесь книжный шкаф и кресло, на котором ветеран Сагатов сидел больше 40 лет в рабочем кабинете и попросил отдать на память, уходя на пенсию.
"А еще у нас есть "Жигули" отца. Помню, когда он получал номер, я попросил его взять что-то красивое. Но очень удивился, что обратно вернулся отец с обычным и ничем не примечательным номером — 0162 (в советское время), хотя все возможности, чтобы оформить "красивый" номер у него были. Но отец улыбнулся и сказал, что это лучший номер для главврача. Таким вот простым, не претендующим на роскошь человеком был папа. И уже потом, когда автономера поменяли на трехзначные цифры, я приобрел номер — 01 S 062 DA в память об отце", — рассказывает Миразиз Сагатов.
В семье подрастает правнук, которого тоже назвали Варисом, в честь ветерана. Он участвует в конкурсах с песнями военных лет. Надевает офицерский ремень, который носил прадед во время войны. Кстати, голос у него тоже от прадеда, который на фронте был запевалой.
И, наверное, именно в этом всем и есть главная победа Вариса Сагатовича. В том, что спустя десятилетия после войны его дом по-прежнему наполнен жизнью. Здесь смеются дети, спорят о футболе, играют в шахматы, поют песни Победы и бережно держат в руках дедовский ремень, прошедший фронт. Здесь продолжают его традиции и чтут то, что было для него свято.
И в эти моменты особенно понимаешь: память нужна не ради прошлого. Она нужна ради будущего. Ради мира, в котором дети могут смеяться, играть и не знать звука сирен и взрывов. И пока есть такие семьи, как семья Сагатовых, где помнят и чтут подвиги героев, память продолжает жить. Тихо. Бережно. Через поколения. Как напоминание о том, какой страшной ценой миру досталось право на обычное человеческое счастье.