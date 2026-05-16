Пиджак деда помнит Победу: семья из Ташкента передает память о войне четвертому поколению

Он прошел всю войну, был другом генерала Сабира Рахимова, дважды возвращался к жизни буквально с того света, а после Победы всю жизнь работал врачом и помогал людям — история Вариса Сагатова в материале Sputnik.

2026-05-16T14:00+0500

День Победы в семье ветерана Великой Отечественной войны Вариса Сагатова — главный и самый любимый праздник. В уютном доме в махалле "Кукча дарвоза", расположенной в старогородской части Ташкента, собираются все родственники.У ветерана пятеро детей, 11 внуков, правнуки и праправнуки... 9 мая дом наполняется звонкими детскими голосами. Звучат песни военных лет, рассказы о войне, мужестве солдат, страшных боях, генерале Сабире Рахимове, гвардии капитане медицинской службы Сагатове и радости встречи Победы.Есть в семье добрая традиция: каждый год, в День Победы, все дети примеряют парадный пиджак деда — красивый, статный, с орденами и медалями. В этом пиджаке — голос и тепло отца и память о человеке, который когда-то ушел на войну, чтобы спустя десятилетия здесь и во всем мире звучал детский смех.В послужном списке ветерана — множество благодарностей: за освобождение городов Гнев и Староград, за овладение городами Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг, за отличные боевые действия при освобождении города и крепости Гданьск и многие другие. Трепетно хранят дома орден Отечественной войны II степени, медали "За боевые заслуги", "Ветеран ударной армии", "Жасорат", "Ветеран 65-ой армии", "За победу над Германией", юбилейные медали…Сегодня самого капитана Сагатова уже нет рядом. Но в семье память о нем и Великой Отечественной войне продолжают беречь, как реликвию, и передают от поколения к поколению. С фронтовым ремнем деда, старым полевым саквояжем, черно-белыми фотографиями с фронта, пожелтевшими письмами и многочисленными благодарностями.Капитан Сагатов родился в 1923 году. Его, выпускника Ташкентского медицинского института (сегодня Ташкентская медицинская академия), в августе 1942 года призвали в ряды советской армии. Он был врачом 786-го и 1214-го противотанковых истребительных артиллерийских полков, а также 86-го гвардейского артиллерийского полка 37-й гвардейской дивизии, которой командовал генерал Сабир Рахимов.А уже в мирное время он выступал на открытии памятника Сабиру Рахимову в Ташкенте.История с ранением тоже случилась интересная. В одном из освобожденных городов во время отдыха к капитану Сагатову подошла немецкая овчарка и легла рядом, у ног, посчитав его новым хозяином.Была еще и история с прирученным конем немецкого генерала, которого враги оставили при отступлении, и множество других историй, которые показывают, как трепетно относился капитан Сагатов ко всему живому.В мирное время он продолжил лечить и спасать жизни, работал в различных медицинских учреждениях Ташкента. 43 года, с 1950-й по 1992-й, был главным врачом Кожно-венерологического диспансера № 3 со стационаром в Ташкенте. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию, обучал студентов — будущих медиков.Трое дочерей Вариса Сагатова пошли по его стопам, стали врачами: Саида работала невропатологом, Фарида — эпидемиологом, Умида — кожвенерологом. Сын Мирвали работал в структуре Академии наук, а Миразиз и сейчас является заведующим кафедры информационных технологий в Ташкентском государственном техническом университете.Всего год не дожил Варис Сагатович до золотой свадьбы с любимой супругой Учкуной Ахмедовной: вместе они 49 лет рука об руку проходили все послевоенные трудности.История жизни Учкуной Ахмедовны тоже очень интересная и непростая. Ее отца Исломбека репрессировали, расстреляли в 1937 году. Мать Хафиза, будучи молодой, осталась одна, позже вышла замуж, и отчим, Ахмаджон-ака, заменил девочке отца. Сама мама поступила во ВГИК на режиссерские курсы, но не окончила вуз: тогда маленькая Учкуной заболела пневмонией, нужно было вернуться обратно домой. Однако в архиве семьи сохранился фильм "Член правительства", где мама Хафиза исполнила роль в массовке. Есть еще в воспоминаниях Учкуной-опы история о том, как она в 18 лет поехала на физкультурный парад в Москву, где впервые увидела Сталина.Будучи в браке, тридцать лет она проработала в школе-интернате (здесь дети жили на протяжение недели, а на выходные их забирали родители), отдавая и там каждому ребенку частичку любви и тепла.Так, своими руками они строили дом. Будучи беременной, Учкуной-опа сама помогала мужу, возила тележки с раствором для стройки. Здесь родился их самый младший ребенок Миразиз. В этом доме Учкуной и Варис с пятью детьми и родителями супруга прожили больше 40 лет вместе. Учкуной очень хорошо заботилась о родителях супруга, также, как заботилась и заботиться сегодня супруга Миразиза Нигора о родителях мужа.Детей Варис-ака очень любил.В семье очень любили гостей. Люди приходили получить совет по жизни, уважая мудрость ветерана, помогал он и по части медицины, и здоровья, всегда давал мудрые и дельные наставления.После войны капитан Сагатов активно участвовал в жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Помогал товарищам. Часто ездил на встречи с однополчанами в города России, Беларуси, Украины, Польши и Бельгии. А еще занимался военно-патриотическим воспитанием в махалле.И в махалле "Кукча дарвоза" вспоминают все, что связано с ветераном и тем, что он делал на войне и после нее.В семье Варис Сагатович был любящим отцом.А еще и на войне, и в мирное время капитан Сагатов очень любил спорт.В семье сохранилась история о том, что даже на фронте, между боями, он умудрялся найти время, чтобы поиграть в футбол и шахматы с сослуживцами.С 1966 года ветераны и медики стали периодически собираться, чтобы поговорить о прошлом и будущем, но в основном поиграть в шахматы: так родился шахматный клуб. Потом к нему стали присоединяться и знакомые. В разные годы он объединил знаменитых ветеранов, медиков, академиков, ученых и поэтов: Ёркина Туракулова, Хамдама Усманова, Содика Азимова, Пулата Мумина, Эркина Вахидова, Солиха Умарова, Вариса Сагатова, Тухтабоя Рахимжонова и Вали Шомирзаева, Халима Усманходжаева, Носыра Мухиддинова, Турсуна Рашидова, Куйсына Абдуллаева, Наби Маджидова, Маруфа Абрарова, Сойибжона Негматова, Джалолиддина Мухиддинова, Собита Насырходжаева.А еще Варис Сагатович обожал футбол, болел за "Пахтакор"и не пропускал ни одной игры.И эту любовь к футболу ветеран передал детям и внукам: у Миразиза Варисовича сегодня целая коллекция футбольных мячей со всего мира, он играет в футбол за университетскую команду вместе с сыном Мирхусаном и тоже не пропускает ни одного важного матча.Сегодня многое в доме, где жил ветеран, напоминает о нем. Здесь сохранили мебель и даже двери, которые своими руками ставили родители в сложные времена. Есть здесь книжный шкаф и кресло, на котором ветеран Сагатов сидел больше 40 лет в рабочем кабинете и попросил отдать на память, уходя на пенсию.В семье подрастает правнук, которого тоже назвали Варисом, в честь ветерана. Он участвует в конкурсах с песнями военных лет. Надевает офицерский ремень, который носил прадед во время войны. Кстати, голос у него тоже от прадеда, который на фронте был запевалой.И, наверное, именно в этом всем и есть главная победа Вариса Сагатовича. В том, что спустя десятилетия после войны его дом по-прежнему наполнен жизнью. Здесь смеются дети, спорят о футболе, играют в шахматы, поют песни Победы и бережно держат в руках дедовский ремень, прошедший фронт. Здесь продолжают его традиции и чтут то, что было для него свято.И в эти моменты особенно понимаешь: память нужна не ради прошлого. Она нужна ради будущего. Ради мира, в котором дети могут смеяться, играть и не знать звука сирен и взрывов. И пока есть такие семьи, как семья Сагатовых, где помнят и чтут подвиги героев, память продолжает жить. Тихо. Бережно. Через поколения. Как напоминание о том, какой страшной ценой миру досталось право на обычное человеческое счастье.

