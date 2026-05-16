Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ предложил создать Цифровой тюркский коридор и альянс по ИИ
Президент Узбекистана принял участие в неформальном саммите ОТГ, посвященном искусственному интеллекту и цифровому развитию. Лидеры стран обсудили ключевые направления сотрудничества в сфере технологий, экономики и устойчивого развития.
09:51 16.05.2026 (обновлено: 16:01 16.05.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в неформальном саммите ОТГ в Туркестане.
Президент Узбекистана на саммите ОТГ выдвинул ряд инициатив по развитию сотрудничества в сфере ИИ, цифровизации, экономики и устойчивого развития тюркских стран. Они направлены на формирование единого цифрового пространства и укрепление технологического партнерства.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств на тему "Искусственный интеллект и цифровое развитие". В мероприятии, прошедшем в Туркестане, участвовали лидеры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев.
В рамках саммита участники обменялись мнениями по вопросам повестки дня, предметно обсудили нынешнее состояние многопланового сотрудничества и приоритетные направления практического партнерства.
Отмечено, что в последние годы Организация тюркских государств превратилась во влиятельную структуру, демонстрирующую устойчивые темпы развития. Например, в 2025 году совокупный экономический потенциал стран-участниц превысил $2,4 трлн, а его динамика вдвое превзошла глобальный рост.
Только за прошедший год товарооборот Узбекистана со странами организации вырос на 14%. С текущего года начал операционную деятельность Тюркский инвестиционный фонд, запущена деятельность Совета центральных банков и Тюркского совета по зеленым финансам.
В своем выступлении президент Узбекистана подчеркнул важность придания системного характера многоплановому сотрудничеству, отметив актуальность темы саммита, посвященного искусственному интеллекту и цифровому развитию.
Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив по развитию сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.
Что предложил президент:
создать в рамках ОТГ сеть стратегического взаимодействия в области ИИ, что позволит ускорить развитие квантовых технологий и формирование единого цифрового пространства.
разработать концепцию "Цифрового тюркского коридора" для обмена региональными данными и провести в Ташкенте Технологический форум стран ОТГ.
объединить возможности Центра исламской цивилизации в Ташкенте с ТЮРКСОЙ и Тюркской академией для создания единой платформы больших данных по историко-культурному наследию тюркских народов. Кроме того, инициировано изучение и популяризация идей толерантности и просвещения ордена Яссави.

"Считаем целесообразным в интересах наших народов объединить усилия этого Центра, ТЮРКСОЙ и Тюркской академии для консолидации исторических и культурных источников на единой платформе "больших данных", — сказал глава государства.

организовать глубокое изучение с последующим широким распространением идей толерантности и просвещения ордена Яссави.
призвал страны ОТГ присоединиться к совместному венчурному фонду Узбекистана и Казахстана для финансирования стартапов, а также отметил значимость программы по поддержке молодежи и инноваций "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта".
объявить 2027 год в Тюркском мире “Годом охраны природы”, создать систему мониторинга климатических рисков на основе спутниковых данных и использовать ИИ для раннего выявления засухи и управления водными ресурсами.
создать Тюркский альянс по кибербезопасности и защите цифровой инфраструктуры в целях создания прочной правовой и технологической базы для борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберугрозами.
Также глава государства положительно оценил внедрение системы электронных разрешений E-Permit между странами ОТГ для упрощения грузоперевозок. Определены задачи по интеграции Срединного коридора с железной дорогой Китай — Кыргызстан — Узбекистан и полной цифровизации обмена таможенными данными.
Как отметил лидер Узбекистана в завершение своего выступления, сочетание интеллектуального потенциала и единства способно превратить тюркский мир в пространство устойчивого развития и передовых решений.
По итогам саммита принята Туркестанская декларация.
