Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ предложил создать Цифровой тюркский коридор и альянс по ИИ

Президент Узбекистана принял участие в неформальном саммите ОТГ, посвященном искусственному интеллекту и цифровому развитию. Лидеры стран обсудили ключевые направления сотрудничества в сфере технологий, экономики и устойчивого развития.

2026-05-16T09:51+0500

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств на тему "Искусственный интеллект и цифровое развитие". В мероприятии, прошедшем в Туркестане, участвовали лидеры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев.В рамках саммита участники обменялись мнениями по вопросам повестки дня, предметно обсудили нынешнее состояние многопланового сотрудничества и приоритетные направления практического партнерства.Отмечено, что в последние годы Организация тюркских государств превратилась во влиятельную структуру, демонстрирующую устойчивые темпы развития. Например, в 2025 году совокупный экономический потенциал стран-участниц превысил $2,4 трлн, а его динамика вдвое превзошла глобальный рост.В своем выступлении президент Узбекистана подчеркнул важность придания системного характера многоплановому сотрудничеству, отметив актуальность темы саммита, посвященного искусственному интеллекту и цифровому развитию.Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив по развитию сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.Что предложил президент:Также глава государства положительно оценил внедрение системы электронных разрешений E-Permit между странами ОТГ для упрощения грузоперевозок. Определены задачи по интеграции Срединного коридора с железной дорогой Китай — Кыргызстан — Узбекистан и полной цифровизации обмена таможенными данными.Как отметил лидер Узбекистана в завершение своего выступления, сочетание интеллектуального потенциала и единства способно превратить тюркский мир в пространство устойчивого развития и передовых решений.По итогам саммита принята Туркестанская декларация.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, саммит, туркестан, президент узбекистана, цифровые технологии, инновации, цифровизация