Узбекский тяжелоатлет стал чемпионом Азии на турнире в Индии
Sputnik Узбекистан
2026-05-16T10:50+0500
Спортсмент показал результат 169 кг в упражнении рывка, опередив сильных соперников из Китая, КНДР и других стран.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
На чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который проходит в Индии, представитель сборной Узбекистана Сарвар Зафаржонов завоевал золотую медаль, сообщает
пресс-служба НОК.
"Отличные новости с чемпионата Азии по тяжелой атлетике, проходящего в Гандинагаре. Представитель сборной Узбекистана Сарвар Зафаржонов, выступающий в весовой категории до 88 кг, стал обладателем золотой медали в упражнении рывка", – говорится в сообщении.
Узбекский спортсмен зафиксировал результат 169 кг, опередив соперников из Китая, КНДР и других стран.
Таким образом, Зафаржонов стал победителем в отдельном упражнении и принес сборной Узбекистана золотую награду континентального первенства.