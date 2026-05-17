Sputnik Узбекистан
Самарканд стал центром диалога о культуре и экологии Шелкового пути
Участники международной конференции обсудили, как традиционный уклад жизни народов Шелкового пути формировался под влиянием природы и каким образом сегодня можно сохранить этот баланс в условиях глобальных изменений и растущего турпотока
2026-05-17T10:00+0500
САМАРКАНД, 17 мая — Sputnik. В Международном университете туризма и культурного наследия Silk Road прошла двухдневная международная научно-практическая конференция "Культура и экология Шелкового пути: исследование взаимосвязи природы и традиций", собравшая около 100 экспертов из разных регионов Узбекистана и зарубежья, сообщает корреспондент Sputnik.Форум организовали в гибридном формате: онлайн к мероприятию подключились специалисты из России, Индии, Беларуси, Малайзии, Индонезии, Китая и Египта.Началась конференция нестандартно — с красочной выставки "Национальные ценности в караване Шелкового пути" во дворе университета. Здесь представили лучшие образцы изобразительного и прикладного искусства.Во время официального открытия о значительном росте культуры в период Шелкового пути говорил директор Самаркандского музея-заповедника Масуд Самибоев, а также представители археологического института и зарубежные эксперты.Конференция разделилась на секции, посвященные интеграции культурного наследия и экологического мышления, развитию экотуризма, внедрению современных технологий в экологическое образование, а также культурной дипломатии и международному сотрудничеству.Участники обсудили, как традиционный уклад жизни народов Шелкового пути формировался под влиянием природы и каким образом сегодня сохранить этот баланс в условиях глобальных изменений и растущего турпотока. Практические предложения включали цифровизацию музейных фондов, создание международных исследовательских платформ и новые подходы к изучению культурного наследия.За день до форума сотрудники университета провели серию международных онлайн-встреч. В частности, с Московским государственным институтом культуры и Институтом туризма Белорусского государственного университета физической культуры обсудили вопросы научного сотрудничества и академического обмена.Конференция собрала около 200 научных статей. Особенно активны были участники из Ташкента, Ферганской области и Каракалпакстана."Все статьи конференции будут опубликованы в международных базах Index Copernicus, Zenodo, OpenAIRE и проиндексированы в Google Scholar", — добавил Бойназаров.Финальная часть конференции прошла в неформальной атмосфере: активным участникам вручили сертификаты и памятные подарки, а также уделили время изучению Самарканда — его истории, архитектуре, музеям и экскурсионным маршрутам за пределами города.
