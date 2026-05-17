https://uz.sputniknews.ru/20260517/samarkand-stal-tsentrom-dialoga-o-kulture-i-ekologii-shelkovogo-puti-57635530.html

Самарканд стал центром диалога о культуре и экологии Шелкового пути

Самарканд стал центром диалога о культуре и экологии Шелкового пути

Sputnik Узбекистан

Участники международной конференции обсудили, как традиционный уклад жизни народов Шелкового пути формировался под влиянием природы и каким образом сегодня можно сохранить этот баланс в условиях глобальных изменений и растущего турпотока

2026-05-17T10:00+0500

2026-05-17T10:00+0500

2026-05-17T10:00+0500

общество

наука

самарканд

узбекистан

конференция

россия

беларусь

малайзия

индонезия

китай

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/11/57634981_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_626480df9d932d0e02cf64551bf72460.jpg

САМАРКАНД, 17 мая — Sputnik. В Международном университете туризма и культурного наследия Silk Road прошла двухдневная международная научно-практическая конференция "Культура и экология Шелкового пути: исследование взаимосвязи природы и традиций", собравшая около 100 экспертов из разных регионов Узбекистана и зарубежья, сообщает корреспондент Sputnik.Форум организовали в гибридном формате: онлайн к мероприятию подключились специалисты из России, Индии, Беларуси, Малайзии, Индонезии, Китая и Египта.Началась конференция нестандартно — с красочной выставки "Национальные ценности в караване Шелкового пути" во дворе университета. Здесь представили лучшие образцы изобразительного и прикладного искусства.Во время официального открытия о значительном росте культуры в период Шелкового пути говорил директор Самаркандского музея-заповедника Масуд Самибоев, а также представители археологического института и зарубежные эксперты.Конференция разделилась на секции, посвященные интеграции культурного наследия и экологического мышления, развитию экотуризма, внедрению современных технологий в экологическое образование, а также культурной дипломатии и международному сотрудничеству.Участники обсудили, как традиционный уклад жизни народов Шелкового пути формировался под влиянием природы и каким образом сегодня сохранить этот баланс в условиях глобальных изменений и растущего турпотока. Практические предложения включали цифровизацию музейных фондов, создание международных исследовательских платформ и новые подходы к изучению культурного наследия.За день до форума сотрудники университета провели серию международных онлайн-встреч. В частности, с Московским государственным институтом культуры и Институтом туризма Белорусского государственного университета физической культуры обсудили вопросы научного сотрудничества и академического обмена.Конференция собрала около 200 научных статей. Особенно активны были участники из Ташкента, Ферганской области и Каракалпакстана."Все статьи конференции будут опубликованы в международных базах Index Copernicus, Zenodo, OpenAIRE и проиндексированы в Google Scholar", — добавил Бойназаров.Финальная часть конференции прошла в неформальной атмосфере: активным участникам вручили сертификаты и памятные подарки, а также уделили время изучению Самарканда — его истории, архитектуре, музеям и экскурсионным маршрутам за пределами города.

самарканд

узбекистан

россия

беларусь

малайзия

индонезия

египет

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, наука, самарканд, узбекистан, конференция, россия, беларусь, малайзия, индонезия, китай, египет