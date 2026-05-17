Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом
Руководитель Узбекистана примет участие и выступит на Саммите лидеров 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации, проведет ряд встреч и переговоров с главами зарубежных делегаций
2026-05-17T12:29+0500
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 17-18 мая посетит с рабочим визитом город Баку. Лидер Узбекистана примет участие и выступит на Саммите лидеров 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации, проводимого под эгидой Программы ООН по населенным пунктам”, — говорится в сообщении.
На форуме обсудят вопросы:
устойчивого развития городов;
обеспечения доступным жильем;
повышения качества городской среды;
климатической стабильности;
совершенствования механизмов жилищного финансирования.
В рамках визита предусматривается проведение ряда встреч и переговоров с главами зарубежных делегаций, добавили в пресс-службе.