Что предложил Шавкат Мирзиёев на Всемирном форуме по урбанизации в Баку
18:09 18.05.2026 (обновлено: 18:17 18.05.2026)
Выступление Шавката Мирзиёева на 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации
Глава республики указал на связь процессов урбанизации с глобальной безопасностью.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в Саммите лидеров, состоявшемся в рамках 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации в Баку.
В своем выступлении глава республики указал на связь процессов урбанизации с глобальной безопасностью.
Он отметил, что ускоряющиеся процессы урбанизации сопровождаются ростом социальных вызовов. Сегодня около 3 млрд человек в мире не имеют должных жилищных условий, более 1 млрд проживают в неформальных поселениях и трущобах, а свыше 300 млн лишены жилья. Дополнительное давление на города оказывают климатические изменения, международная напряженность и экономические кризисы, вызывающие новые волны глобальной миграции.
“Процессы урбанизации становятся серьезным фактором, напрямую влияющим на глобальную стабильность и безопасность”, — отметил Мирзиёев.
Он подчеркнул, что для Нового Узбекистана устойчивое развитие городов — один из стратегических приоритетов. В ближайшие 15 лет население республики, как ожидается, увеличится с 38 до 50 млн человек, а уровень урбанизации возрастет с 51% до 65%.
Президент также выдвинул ряд международных инициатив:
призвал государства-партнеры широко внедрять принцип "сбалансированной урбанизации" в развитии городов;
предложил сформировать международный "Альянс умных и безопасных городов" для системного обмена технологиями, стандартами и опытом в данной области;
выразил готовность провести в следующем году в Самарканде международный форум, посвященный новым подходам к привлечению финансов и инвестиций в жилищное строительство;
предложил учредить международную премию ООН-Хабитат "Зеленый город";
предложил провести 15-ю сессию Всемирного форума по урбанизации в 2030 году в Новом Ташкенте, определив ее главной темой "Роль местных сообществ в устойчивом развитии городов".
В мероприятии также участвовали президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Сербии Александр Вучич, Болгарии Илияна Йотова, премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе, Казахстана Олжас Бектенов, исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам Анаклаудия Россбах, главы ряда других зарубежных государств и правительств, а также руководители международных организаций и финансовых институтов.
Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева 17-18 мая находится с рабочим визитом в Баку.