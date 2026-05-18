Как встретили президента Узбекистана в Баку

Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. В соответствии с программой пребывания он примет участие в мероприятиях 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации, включая Саммит лидеров

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в Баку. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В аэропорту имени Гейдара Алиева его встретили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.Основные мероприятия визита пройдут сегодня, 18 мая. В соответствии с программой пребывания глава Узбекистана примет участие в мероприятиях 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации, включая Саммит лидеров.Форум посвящен вопросам устойчивого развития городов, обеспечения доступным жильем, повышения качества городской среды, климатической стабильности и совершенствования механизмов жилищного финансирования. Также предусмотрено проведение ряда встреч и переговоров Шавката Мирзиёева с главами зарубежных делегаций.

