Атомная энергетика в Узбекистане: от намерений к практическим действиям
В республике ядерные технологии планируют применять не только для выработки электроэнергии, но и в медицине, сельском хозяйстве, промышленности
2026-05-19T18:10+0500
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
В ходе фестиваля науки в Ташкентском филиале НИЯУ МИФИ говорили о перспективах развития ядерной отрасли в Узбекистане. Этой теме посвятили отдельную дискуссионную лекцию, сообщает корреспондент Sputnik.
Главный специалист отдела по внедрению атомной энергии и ядерных технологий Агентства по атомной энергии при Кабмине РУз Шохмирзо Умаров ответил на вопросы участников.
"Если раньше мы говорили: “Хотим построить”, то сейчас мы уже строим", — отметил он, говоря о работах, которые ведут в регионе для возведения АЭС.
Умаров подчеркнул, что атомная энергетика — это не только выработка электроэнергии. Наряду с атомной энергетикой сложилась и развивается область неэнергетического использования ядерных технологий.
В промышленности ядерные методы дают уникальные возможности выполнения точных измерений, которые экономят сырье и ресурсы.
Ядерная медицина — это не только лечение рака. Сегодня радиоактивные изотопы диагностируют сердечно-сосудистые патологии на молекулярном уровне, останавливают разрушение суставов и выявляют болезнь Альцгеймера за годы до первых симптомов.
Облучение в малых дозах активно применяют в сельском хозяйстве для повышения урожайности растений, в животноводстве — для роста удоев, яйценоскости и увеличения скорости набора веса.
Специалист также развеял распространенные мифы об атомной энергетике. Он подчеркнул, что современные технологии и международные стандарты безопасности позволяют минимизировать риски и обеспечивать надежную эксплуатацию объектов.
Участников фестиваля науки также ждут экскурсии по вузу и практические занятия.