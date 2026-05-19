https://uz.sputniknews.ru/20260519/atomnaya-energetika-v-uzbekistane-57694136.html

Атомная энергетика в Узбекистане: от намерений к практическим действиям

Атомная энергетика в Узбекистане: от намерений к практическим действиям

Sputnik Узбекистан

В республике ядерные технологии планируют применять не только для выработки электроэнергии, но и в медицине, сельском хозяйстве, промышленности

2026-05-19T18:10+0500

2026-05-19T18:10+0500

2026-05-19T18:10+0500

строительство аэс в узбекистане

фестиваль

наука

филиал нияу мифи в ташкенте

ядерная медицина

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52260971_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_dbc13582efb9353a18ab2c6872cc592b.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В ходе фестиваля науки в Ташкентском филиале НИЯУ МИФИ говорили о перспективах развития ядерной отрасли в Узбекистане. Этой теме посвятили отдельную дискуссионную лекцию, сообщает корреспондент Sputnik.Главный специалист отдела по внедрению атомной энергии и ядерных технологий Агентства по атомной энергии при Кабмине РУз Шохмирзо Умаров ответил на вопросы участников.Умаров подчеркнул, что атомная энергетика — это не только выработка электроэнергии. Наряду с атомной энергетикой сложилась и развивается область неэнергетического использования ядерных технологий.В промышленности ядерные методы дают уникальные возможности выполнения точных измерений, которые экономят сырье и ресурсы.Ядерная медицина — это не только лечение рака. Сегодня радиоактивные изотопы диагностируют сердечно-сосудистые патологии на молекулярном уровне, останавливают разрушение суставов и выявляют болезнь Альцгеймера за годы до первых симптомов.Облучение в малых дозах активно применяют в сельском хозяйстве для повышения урожайности растений, в животноводстве — для роста удоев, яйценоскости и увеличения скорости набора веса.Специалист также развеял распространенные мифы об атомной энергетике. Он подчеркнул, что современные технологии и международные стандарты безопасности позволяют минимизировать риски и обеспечивать надежную эксплуатацию объектов.Участников фестиваля науки также ждут экскурсии по вузу и практические занятия.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

строительство аэс в узбекистане, фестиваль, наука, филиал нияу мифи в ташкенте, ядерная медицина