Инвестиции, логистика и промкооперация: на что еще делает ставку ЕАБР в Узбекистане

К 2030–2031 годам Евразийский банк развития рассчитывает инвестировать в экономику республики не менее $2 млрд. Основной акцент будет сделан на поддержку компаний и проектов реального сектора экономики

2026-05-20T14:20+0500

В МПЦ Sputnik Узбекистан состоялся брифинг старшего управляющего директора Евразийского банка развития (ЕАБР) Алексея Скатина, посвященный официальному запуску представительства банка в Узбекистане.По словам Скатина, сегодня Узбекистан — одна из ключевых точек роста в Центральной Азии. У страны большой потенциал для запуска крупных совместных проектов — от энергетики и инфраструктуры до транспорта, логистики и промышленности.Отдельное внимание ЕАБР планирует уделять промышленным проектам с высокой добавленной стоимостью — не только добыче сырья, но и развитию переработки и современного производства. По словам Скатина, более 60% проектов, которые сейчас рассматривает банк в Узбекистане, связаны именно с промышленностью и переработкой.Еще одно важное направление — водно-энергетический комплекс. Сейчас ЕАБР рассматривает проекты в этой сфере почти на $500 млн. В числе приоритетов — современные системы ирригации и орошения, которые помогут эффективнее использовать водные ресурсы и увеличить производство в сельском хозяйстве.По словам Скатина, к 2030–2031 годам ЕАБР рассчитывает инвестировать в экономику Узбекистана не менее $2 млрд. Основной акцент будет сделан на поддержку компаний и проектов реального сектора экономики.Среди приоритетов банка также транспорт, логистика и современные складские комплексы. Как отметил представитель ЕАБР, один крупный логистический центр может создать от 500 до 1 000 рабочих мест, а спрос на такие объекты в Узбекистане сегодня остается очень высоким.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Полная запись по ссылке.

