Инвестиции, логистика и промкооперация: на что еще делает ставку ЕАБР в Узбекистане
К 2030–2031 годам Евразийский банк развития рассчитывает инвестировать в экономику республики не менее $2 млрд. Основной акцент будет сделан на поддержку компаний и проектов реального сектора экономики
2026-05-20T15:06+0500
В МПЦ Sputnik Узбекистан состоялся брифинг старшего управляющего директора Евразийского банка развития (ЕАБР) Алексея Скатина, посвященный официальному запуску представительства банка в Узбекистане.
По словам Скатина, сегодня Узбекистан — одна из ключевых точек роста в Центральной Азии. У страны большой потенциал для запуска крупных совместных проектов — от энергетики и инфраструктуры до транспорта, логистики и промышленности.
“Узбекистан находится на пересечении важных транспортных коридоров, включая Север – Юг и трансафганское направление. Это открывает большие возможности для развития логистики и инфраструктуры”, — отметил он.
Отдельное внимание ЕАБР планирует уделять промышленным проектам с высокой добавленной стоимостью — не только добыче сырья, но и развитию переработки и современного производства. По словам Скатина, более 60% проектов, которые сейчас рассматривает банк в Узбекистане, связаны именно с промышленностью и переработкой.
“Наша задача — поддерживать не только добычу сырья, а создавать производства продукции высоких переделов, которые дают мультипликативный эффект для экономики”, — подчеркнул представитель ЕАБР.
Еще одно важное направление — водно-энергетический комплекс. Сейчас ЕАБР рассматривает проекты в этой сфере почти на $500 млн. В числе приоритетов — современные системы ирригации и орошения, которые помогут эффективнее использовать водные ресурсы и увеличить производство в сельском хозяйстве.
По словам Скатина, к 2030–2031 годам ЕАБР рассчитывает инвестировать в экономику Узбекистана не менее $2 млрд. Основной акцент будет сделан на поддержку компаний и проектов реального сектора экономики.
Среди приоритетов банка также транспорт, логистика и современные складские комплексы. Как отметил представитель ЕАБР, один крупный логистический центр может создать от 500 до 1 000 рабочих мест, а спрос на такие объекты в Узбекистане сегодня остается очень высоким.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.