https://uz.sputniknews.ru/20260520/kakie-dokumenty-podpisali-vladimir-putin-i-si-tszinpin-v-pekine-57708867.html

Какие документы подписали Владимир Путин и Си Цзиньпин в Пекине

Какие документы подписали Владимир Путин и Си Цзиньпин в Пекине

Sputnik Узбекистан

В Доме народных собраний в Пекине прошли переговоры Президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе и расширенном формате

2026-05-20T12:32+0500

2026-05-20T12:32+0500

2026-05-20T12:32+0500

политика

переговоры

президент рф

владимир путин

си цзиньпин

пекин

китай

подписание документов

россия

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57709175_0:0:2114:1190_1920x0_80_0_0_99c17ce3dcc0b83e6185442ad9eb074a.jpg

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений.Церемония подписания совместного заявления о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества России и Китая состоялась по окончании переговоров лидеров в Доме народных собраний.Масштабный программный документ включает 47 страниц. В нем определены магистральные пути развития всего комплекса многоплановых связей России и Китая, обозначено общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия Москвы и Пекина в мировых делах.Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подписали еще один концептуальный документ — совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.Глава РФ находится в Китае с официальным визитом.Всего в рамках визита российского лидера РФ и КНР подписали 40 совместных документов после проведения переговоров делегаций во главе с главами государств в узком и расширенном составе в Доме народных собраний. Из них в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина приняли 20 документов.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, переговоры, президент рф, владимир путин, си цзиньпин, пекин, китай, подписание документов, россия, сотрудничество