Какие документы подписали Владимир Путин и Си Цзиньпин в Пекине
В Доме народных собраний в Пекине прошли переговоры Президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе и расширенном формате
2026-05-20T12:32+0500
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений.Церемония подписания совместного заявления о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества России и Китая состоялась по окончании переговоров лидеров в Доме народных собраний.Масштабный программный документ включает 47 страниц. В нем определены магистральные пути развития всего комплекса многоплановых связей России и Китая, обозначено общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия Москвы и Пекина в мировых делах.Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подписали еще один концептуальный документ — совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.Глава РФ находится в Китае с официальным визитом.Всего в рамках визита российского лидера РФ и КНР подписали 40 совместных документов после проведения переговоров делегаций во главе с главами государств в узком и расширенном составе в Доме народных собраний. Из них в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина приняли 20 документов.
