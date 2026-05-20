Легкая атлетика: сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачете на ЧА
В китайском Чунцине завершилось континентальное первенство по прыжковым дисциплинам легкой атлетики
2026-05-20T12:00+0500
2026-05-20T12:07+0500
12:00 20.05.2026 (обновлено: 12:07 20.05.2026)
В китайском Чунцине завершилось континентальное первенство по прыжковым дисциплинам легкой атлетики.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачете на чемпионате Азии по прыжковым дисциплинам легкой атлетики, сообщает НОК.
Континентальное первенство прошло в китайском Чунцине. Узбекистанцы взяли 2 золота и 1 серебро, уступив лишь соперникам из КНР.
“Во второй день соревнований Иброхим Махкамов, выступавший в тройном прыжке, завоевал серебряную медаль с результатом 16.40 метра. Таким образом, наши соотечественники, завоевавшие 2 золотые и 1 серебряную медали, заняли второе место в общекомандном зачете после Китая”, — говорится в сообщении.
