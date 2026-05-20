Россия и Китай стремятся к более справедливому мироустройству — Путин
10:12 20.05.2026 (обновлено: 10:47 20.05.2026)
© POOL/
Подписаться
В Доме народных собраний в Пекине проходят переговоры Президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Россия и Китай стремятся к более справедливому мироустройству, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с официальным визитом.
Встреча на высшем уровне проходит в Доме народных собраний в узком составе и в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры обсуждают наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонней повестки, весь комплекс двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные проблемы.
Другие заявления Владимира Путина:
он назвал Си Цзиньпина дорогим другом на встрече в Пекине;
глава РФ пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в 2027 году;
отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень;
отношения России и Китая не раз прошли испытание на прочность;
Договор о добрососедстве с КНР является основой сотрудничества;
Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима;
Россия сохраняет за собой роль надежного поставщика энергоресурсов;
Китай остается ответственным потребителем энергоресурсов в условиях кризиса на Ближнем Востоке;
Россия и Китай наращивают сотрудничество в ООН, БРИКС и ШОС;
главная цель отношений России и Китая — процветание народов;
Россия и Китай будут расширять сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках;
всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире.
Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность принять участие в саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжене осенью.
Заявления Си Цзиньпина:
он назвал Путина давним другом, приветствуя на встрече в Пекине;
РФ и КНР вместе определяют вектор развития отношений;
продвижение здорового, стабильного развития китайско-российских отношений является стратегическим выбором, сделанным лидерами РФ и КНР;
политическое доверие между РФ и Китаем укрепилось за последние годы;
отношения с Россией вступили в новый этап быстрого развития;
Китай и Россия должны и далее укреплять фундамент взаимного доверия между двумя странами, обогащать сотрудничество и расширять дружбу;
РФ и КНР должны реализовать договоренности о добрососедстве;
Китай поддерживает продление Договора о добрососедстве с Россией;
Договор РФ и КНР о добрососедстве придал импульс развитию отношений;
мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, на этом фоне ценность Договора о добрососедстве КНР и РФ становится все более очевидной;
отношения РФ и Китая вносят в хаотичный мир предсказуемость;
РФ и КНР должны строить справедливую систему глобального управления;
полное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке не терпит отлагательств, возобновление конфликта недопустимо;
ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе.
С российской стороны в беседе участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в КНР Игорь Моргулов.