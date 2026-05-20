https://uz.sputniknews.ru/20260520/rossiya-i-kitay-stremyatsya-k-bolee-spravedlivomu-miroustroystvu--putin-57703868.html

Россия и Китай стремятся к более справедливому мироустройству — Путин

Россия и Китай стремятся к более справедливому мироустройству — Путин

Sputnik Узбекистан

В Доме народных собраний в Пекине проходят переговоры Президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином

2026-05-20T10:12+0500

2026-05-20T10:12+0500

2026-05-20T10:47+0500

в мире

политика

китай

россия

переговоры

владимир путин

си цзиньпин

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57702538_0:72:2380:1411_1920x0_80_0_0_487583bbe9a2d1c04a9a70bb33146400.jpg

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Россия и Китай стремятся к более справедливому мироустройству, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином.Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с официальным визитом.Встреча на высшем уровне проходит в Доме народных собраний в узком составе и в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры обсуждают наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонней повестки, весь комплекс двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные проблемы.Другие заявления Владимира Путина:Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность принять участие в саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжене осенью.Заявления Си Цзиньпина:С российской стороны в беседе участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в КНР Игорь Моргулов.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире, политика, китай, россия, переговоры, владимир путин, си цзиньпин