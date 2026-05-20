Самарканд собрал на юбилейной конференции молодых медиков из стран ЦА и России

2026-05-20T17:35+0500

САМАРКАНД, 20 мая — Sputnik. Самарканд принял 80-ю Международную конференцию студентов и молодых ученых медицинских вузов из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщает корреспондент Sputnik.Форум открылся в концертном зале "Мароканд", где наряду с местными экспертами медицины выступили гости из России — и. о. ректора Воронежского медуниверситета Иван Мошуров и директор Международного фонда биомедицинских технологий Елена Колотило.Вопрос дуального образования подняли не случайно. Самаркандский вуз уже несколько лет успешно реализует совместные программы, в том числе с российскими высшими учебными заведениями. Ярким тому подтверждением стало вручение в ходе конференции дипломов выпускникам совместных образовательных программ. Почти полтора десятка будущих психологов получили сразу два диплома — Самаркандского государственного медицинского университета и Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова. Документы двойного образца вручили и выпускникам совместной программы Белорусского государственного медицинского университета.Особое внимание уделили научной работе. Секции охватывали кардиологию, нейрохирургию, фармацию, онкологию, медицинскую косметологию, менеджмент и цифровое здравоохранение. Молодые исследователи представляли работы по интернет-зависимости, цифровому фармпроизводству, контролю антибиотиков и профилактике ожирения у школьников. В секции гуманитарных наук обсуждали биоэтику, использование искусственного интеллекта в медобразовании и медицинскую коммуникацию.Во время секции по фундаментальной медицине в основном выступали студенты Самарканда. Так, Амир Собиров рассказал о влиянии сахара на эндотелиальную дисфункцию, а Бахора Эгамбердиева — о патоморфологических механизмах внезапной сердечной смерти среди молодежи.В рамках конференции также прошел международный отборочный этап Всероссийского слета "Россия — страна ученых. Медицина молодая". Из 12 проектов лучшими признали работы четырех студентов, среди которых двое самаркандцев — Маржона Фазилова и Сардор Худойкулов. Победа дает им шанс поехать на слет в Москве и получить дополнительные баллы для Международной научной школы.Итогами конференции стали десятки новых проектов, соглашений и возросшее стремление молодых медиков развиваться и расти.

