Посол: Узбекистан готов максимально использовать возможности статуса наблюдателя при ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Узбекистан готов максимально полно использовать возможности статуса наблюдателя при ЕАЭС, заявил посол РУз в РФ Ботиржон Асадов на встрече с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияром Иманалиевым. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Речь шла о взаимодействии между Евразийским экономическим союзом и Узбекистаном как государством-наблюдателем при ЕАЭС.Он добавил, что торговля с государствами-членами Союза составляет четверть товарооборота республики. Асадов акцентировал внимание на необходимости совместного развития транзитного потенциала и важности участия Узбекистана в ключевых транспортных коридорах, соединяющих страны Союза с зарубежными партнерами.Стороны обсудили подготовку нового плана совместных мероприятий ЕЭК и Правительства Узбекистана на 2027–2030 годы и предстоящего 5-го заседания совместной рабочей группы по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и Правительством Республики Узбекистан."Узбекистан является для ЕАЭС стратегическим партнером, мы видим большие возможности для увеличения объемов взаимного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития промышленной кооперации", — подчеркнул Данияр Иманалиев.

