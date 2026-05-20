В Сенате Олий Мажлиса обсудили предупреждение новых форм торговли людьми
16:30 20.05.2026 (обновлено: 16:31 20.05.2026)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с региональным директором Международной организации по миграции по Европе и Центральной Азии Артуром Еркеном
Речь шла о дальнейшем развитии сотрудничества между Узбекистаном и Международной организацией по миграции, расширении целевых совместных проектов и совершенствовании превентивных механизмов.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и региональный директор Международной организации по миграции по Европе и Центральной Азии Артур Еркен обсудили предупреждение новых форм торговли людьми в условиях цифровых технологий. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
“Особое внимание уделено вопросам предупреждения новых форм торговли людьми, возникающих в условиях цифровых технологий, преступлений, совершаемых посредством онлайн-эксплуатации и виртуальных платформ”, — говорится в сообщении.
Собеседники также обменялись мнениями относительно дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Международной организацией по миграции, расширения целевых совместных проектов и совершенствования превентивных механизмов, изучения передового опыта в сфере миграции.