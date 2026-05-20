Витебские хирурги проводят мастер-классы для фтизиоортопедов Узбекистана

Узбекские специалисты изучают опыт применения новейших технологий в ходе операций на позвоночнике

2026-05-20T09:50+0500

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Витебские хирурги проводят мастер-классы для фтизиоортопедов из Узбекистана, сообщает БелТА. Ведущие специалисты Республиканского центра пульмонологии и фтизиатрии Ташкента и центра фтизиатрии и пульмонологии Джизакской области изучают опыт применения новейших технологий во время операций на позвоночнике в Витебской областной клинической больнице.Малоинвазивные операции на позвоночнике с применением аддитивных технологий, которые проводят в Витебске, — это хирургические вмешательства, сочетающие минимально инвазивные методы доступа к позвоночному столбу с использованием аддитивных (3D-печатных) технологий для создания персонализированных имплантатов, систем навигации или других элементов хирургического лечения.

