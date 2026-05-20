Витебские хирурги проводят мастер-классы для фтизиоортопедов Узбекистана
09:50 20.05.2026 (обновлено: 10:08 20.05.2026)
Витебские хирурги делятся новейшими технологиями проведения операций на позвоночнике с коллегами из Узбекистана
Узбекские специалисты изучают опыт применения новейших технологий в ходе операций на позвоночнике.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Витебские хирурги проводят мастер-классы для фтизиоортопедов из Узбекистана, сообщает БелТА.
Витебские хирурги делятся новейшими технологиями проведения операций на позвоночнике с коллегами из Узбекистана
Ведущие специалисты Республиканского центра пульмонологии и фтизиатрии Ташкента и центра фтизиатрии и пульмонологии Джизакской области изучают опыт применения новейших технологий во время операций на позвоночнике в Витебской областной клинической больнице.
Малоинвазивные операции на позвоночнике с применением аддитивных технологий, которые проводят в Витебске, — это хирургические вмешательства, сочетающие минимально инвазивные методы доступа к позвоночному столбу с использованием аддитивных (3D-печатных) технологий для создания персонализированных имплантатов, систем навигации или других элементов хирургического лечения.