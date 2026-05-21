Как пережить жару на работе
Когда кондиционер не справляется или его вовсе нет, а столбик термометра за окном неумолимо ползет вверх, важно знать, как помочь себе и коллегам легче переносить высокие температуры. Врач назвала эффективные способы охладиться и сохранить продуктивность
Летняя жара может превратить даже самый комфортный офис в душное пекло, снижая работоспособность и ухудшая самочувствие. При работе в офисе в жаркую погоду нужно соблюдать водный баланс, пить холодные напитки можно, но не слишком контрастные по отношению к высокой температуре на улице, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на кандидата медицинских наук, диетолога, терапевта Римму Мойсенко.
"Сквозное проветривание должно быть постоянным. Дальше — контроль приема воды. Хорошо, если каждый час по 200–250 г человек будет принимать жидкость. Исключить нужно тяжелую пищу, жирное, жареное, особенно пищу на ходу, например, хот-доги и всевозможный фастфуд", — рекомендует она.
В жаркое время лучше пить горячий чай, добавила специалист. В жаркую погоду организм теряет большое количество микроэлементов таких, как магний и натрий, поэтому поддержать сердечно-сосудистую систему поможет теплый напиток.
"Как правило, в жару уже неяркий аппетит, больше хочется ягоды, фрукты и мороженое. К нему нужно относиться осторожно, потому что любой сладкий продукт провоцирует аппетит на сладкое. Также не забываем, что в офисе носим легкую одежду", — отметила Римма Мойсенко.
Смоченные в холодной воде салфетки или платок, приложенные к запястьям, шее или вискам, быстро снизят температуру тела — в этих местах сосуды расположены близко к коже. Можно также использовать мини-вентилятор на батарейках или спрей с водой для лица. Если позволяют условия, ополосните руки до локтей в холодной воде — это мгновенно вас освежит.
Офисная техника выделяет тепло, поэтому по возможности отодвигайте ее подальше от себя. Если в помещении есть кондиционер, не ставьте его на минимальную температуру — резкий перепад между улицей и офисом вреден для здоровья. Оптимальный вариант — от +23 до +25 градусов по Цельсию.
Жара усиливает раздражительность и усталость, поэтому старайтесь избегать конфликтов и напряженных дискуссий.