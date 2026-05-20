https://uz.sputniknews.ru/20260520/mojet-li-opolaskivatel-dlya-rta-zamenit-chistku-zubov-57700579.html
Может ли ополаскиватель для рта заменить чистку зубов — ответ врача
Может ли ополаскиватель для рта заменить чистку зубов — ответ врача
Sputnik Узбекистан
По словам специалиста, использование ополаскивателя создает иллюзию чистоты. 20.05.2026, Sputnik Узбекистан
2026-05-20T22:03+0500
2026-05-20T22:03+0500
2026-05-20T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
зубы
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/14/41656276_0:32:2000:1157_1920x0_80_0_0_eb81392505876ce8aef8dab82ab087d6.jpg
Ополаскиватель для полости рта не может заменить чистку зубов, так как он не снимает зубной налет, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, завкафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава РФ Елену Те.По словам специалиста, использование ополаскивателя создает иллюзию чистоты.В заключение на напомнила золотое правило: ополаскиватель — это бонус, а не замена. Сначала нужно механически убрать зубной налет щеткой и нитью, потом использовать ополаскиватель для дезинфекции и свежести.
https://uz.sputniknews.ru/20260519/chto-proizoydet-esli-est-fastfud-kajdyy-den-57671197.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/14/41656276_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_9cfaef3f746d36dec9d6e178ae535082.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мнение эксперта, зубы, здоровье
мнение эксперта, зубы, здоровье
Может ли ополаскиватель для рта заменить чистку зубов — ответ врача
По словам специалиста, использование ополаскивателя создает иллюзию чистоты.
Ополаскиватель для полости рта не может заменить чистку зубов, так как он не снимает зубной налет, сообщает РИА Новости
со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, завкафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава РФ Елену Те.
"Нет. Это все равно что пытаться помыть машину из пульверизатора без губки и воды. Ополаскиватель — это дополнительное, а не основное средство гигиены рта. Он освежает дыхание, слегка снижает количество бактерий, может доставить лечебные компоненты, в том числе фториды, в труднодоступные места. Но ополаскиватель не может снять зубной налет механически. Налет — это липкая пленка. Ее нельзя "смыть" жидкостью. Ее нужно счищать щетинками зубной щетки и флоссом (зубной нитью)", — пояснила она.
По словам специалиста, использование ополаскивателя создает иллюзию чистоты.
"Что будет, если использовать только ополаскиватель? Представьте, что ваш пол неделю не мыть, а только опрыскивать освежителем воздуха. Запах станет приятнее, но грязь останется и будет накапливаться. То же самое во рту: ополаскиватель создаст иллюзию чистоты, но на зубах и под десной будет формироваться камень и развиваться кариес", — сказала врач.
В заключение на напомнила золотое правило: ополаскиватель — это бонус, а не замена. Сначала нужно механически убрать зубной налет щеткой и нитью, потом использовать ополаскиватель для дезинфекции и свежести.