Может ли ополаскиватель для рта заменить чистку зубов — ответ врача

По словам специалиста, использование ополаскивателя создает иллюзию чистоты.

Ополаскиватель для полости рта не может заменить чистку зубов, так как он не снимает зубной налет, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, завкафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава РФ Елену Те.По словам специалиста, использование ополаскивателя создает иллюзию чистоты.В заключение на напомнила золотое правило: ополаскиватель — это бонус, а не замена. Сначала нужно механически убрать зубной налет щеткой и нитью, потом использовать ополаскиватель для дезинфекции и свежести.

