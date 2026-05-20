Может ли ополаскиватель для рта заменить чистку зубов — ответ врача
Может ли ополаскиватель для рта заменить чистку зубов — ответ врача
По словам специалиста, использование ополаскивателя создает иллюзию чистоты. 20.05.2026, Sputnik Узбекистан
Ополаскиватель для полости рта не может заменить чистку зубов, так как он не снимает зубной налет, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, завкафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава РФ Елену Те.По словам специалиста, использование ополаскивателя создает иллюзию чистоты.В заключение на напомнила золотое правило: ополаскиватель — это бонус, а не замена. Сначала нужно механически убрать зубной налет щеткой и нитью, потом использовать ополаскиватель для дезинфекции и свежести.
Может ли ополаскиватель для рта заменить чистку зубов — ответ врача

22:03 20.05.2026
Ополаскиватель для полости рта не может заменить чистку зубов, так как он не снимает зубной налет, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, завкафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава РФ Елену Те.

"Нет. Это все равно что пытаться помыть машину из пульверизатора без губки и воды. Ополаскиватель — это дополнительное, а не основное средство гигиены рта. Он освежает дыхание, слегка снижает количество бактерий, может доставить лечебные компоненты, в том числе фториды, в труднодоступные места. Но ополаскиватель не может снять зубной налет механически. Налет — это липкая пленка. Ее нельзя "смыть" жидкостью. Ее нужно счищать щетинками зубной щетки и флоссом (зубной нитью)", — пояснила она.

По словам специалиста, использование ополаскивателя создает иллюзию чистоты.

"Что будет, если использовать только ополаскиватель? Представьте, что ваш пол неделю не мыть, а только опрыскивать освежителем воздуха. Запах станет приятнее, но грязь останется и будет накапливаться. То же самое во рту: ополаскиватель создаст иллюзию чистоты, но на зубах и под десной будет формироваться камень и развиваться кариес", — сказала врач.

В заключение на напомнила золотое правило: ополаскиватель — это бонус, а не замена. Сначала нужно механически убрать зубной налет щеткой и нитью, потом использовать ополаскиватель для дезинфекции и свежести.
