Курбан Хайит в Узбекистане отметят 27 мая — президент подписал постановление

В связи с празднованием Курбан хайита жители республики будут отдыхать пять дней подряд

2026-05-21T12:01+0500

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Курбан Хайит в Узбекистане отметят 27 мая, соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.Также в постановлении отмечается, что в соответствии со статьей 208 Трудового кодекса РУз, первый день Курбан хайита является нерабочим праздничным днем.Кроме того, жителей страны ждут продленные выходные. Согласно указу президента от 24 декабря 2025 года о дополнительных нерабочих днях и переносе выходных в 2026 году, дополнительными выходными днями определены:Таким образом, в связи с празднованием Курбан хайита узбекистанцы отдохнут пять дней подряд.В дни праздника жителям страны создадут условия для посещения святынь и исторических мест.

