Курбан Хайит в Узбекистане отметят 27 мая — президент подписал постановление
В связи с празднованием Курбан хайита жители республики будут отдыхать пять дней подряд
2026-05-21T12:01+0500
Курбан Хайит в Узбекистане отметят 27 мая — президент подписал постановление
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Курбан Хайит в Узбекистане отметят 27 мая, соответствующее постановление
подписал президент Шавкат Мирзиёев.
“В целях достойного празднования Курбан хайита..., дальнейшего укрепления в стране атмосферы мира и спокойствия, дружбы и согласия постановляю:
1. Принимая во внимание информацию Управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2026 году первого дня священного Курбан хайита с 27 мая — средой, широко отметить в стране 27 мая как праздник Курбан хайит", — говорится в тексте документа.
Также в постановлении отмечается, что в соответствии со статьей 208 Трудового кодекса РУз, первый день Курбан хайита является нерабочим праздничным днем.
Кроме того, жителей страны ждут продленные выходные.
Согласно указу
президента от 24 декабря 2025 года о дополнительных нерабочих днях и переносе выходных в 2026 году, дополнительными выходными днями определены:
для всех работников независимо от вида рабочей недели — четверг, 28 мая, и пятница, 29 мая;
для работников при шестидневной рабочей неделе — суббота, 30 мая.
Таким образом, в связи с празднованием Курбан хайита узбекистанцы отдохнут пять дней подряд.
В дни праздника жителям страны создадут условия для посещения святынь и исторических мест.