В ЕАЭС утвердили новые правила маркировки спортивного питания
Нововведение призвано упростить перемещение товаров между странами Союза и повысить прозрачность для потребителей и бизнеса
2026-05-21T10:32+0500
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии ввел единые правила маркировки спортивного питания, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“Совет Евразийской экономической комиссии принял решение, устанавливающее унифицированные правила маркировки средствами идентификации пищевой продукции для питания спортсменов”, — говорится в сообщении.
Нововведение призвано упростить перемещение товаров между странами Союза и повысить прозрачность для потребителей и бизнеса.
В соответствии с принятым документом, страны ЕАЭС будут сами определять дату введения и порядок маркировки спортивного питания на своей территории. При этом они обязаны известить ЕЭК об этих мерах не менее чем за шесть месяцев до их реализации.
Маркировка спортивного питания будет осуществляться по унифицированным правилам, основанным на базовой технологической и организационной модели системы идентификации товаров в ЕАЭС.
Это означает, что продукция, промаркированная в одной из стран ЕАЭС, сможет свободно обращаться на территории других государств-участников без необходимости дополнительной перемаркировки.
“Таким образом, будет обеспечиваться взаимное признание кодов, что исключит необходимость перемаркировки товаров при их обращении в Союзе”, — говорится в сообщении.