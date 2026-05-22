В Иран направлена очередная партия гуманитарной помощи из Узбекистана
Узбекистан направил очередную партию гуманитарной помощи в Исламскую Республику Иран, включающую 15 грузовых автомобилей с лекарственными средствами и медицинскими изделиями.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана направило очередную гуманитарную помощь народу Ирана, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.В состав груза из 15 грузовых автомобилей вошли лекарства и медицинские принадлежности для населения.Передача помощи состоялась на контрольно-пропускном пункте "Артык–Лютфобод" на туркменско-иранской границе и была проведена в торжественной обстановке.В церемонии передачи груза приняли участие официальные лица, а также представители таможенных, медицинских и гуманитарных организаций.В ведомстве отметили, что данная гуманитарная инициатива является ярким проявлением традиционной дружбы, взаимного уважения, солидарности и поддержки между Узбекистаном и Ираном.
